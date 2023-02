Depremzedeler için Nef Stadyumu’nda sürdürülen yardım toplama çalışmalarına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bir araya gelip, yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından, afetzedeler için Nef Stadyumu’nda devam eden yardım toplama çalışmalarını yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Depremin olduğu gün saat 09.00’dan itibaren burada toplandık. Bütün yönetim kurulu üyelerimizi ve destek olacak kim varsa buraya çağırdık. Bir kriz masası oluşturduk. Yardımları bulmak önemli ancak bu yardımların nasıl dağıtılacağı ve bölgeye nasıl ulaştırılacağı daha çok önemli. Bunların planlamasını yaptık. Stadın 2 katını lojistik destek için ayırdık. Vatandaşlara ve camiamıza çağrıda bulunduk. Her taraftan gönüllüler buraya koştu geldi" ifadelerini kullandı.

"Bütün Türkiye tek yumruk oldu"

Depremin yaralarını sarmak için herkesin elinden geleni yaptığını aktaran Özbek, "Çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Televizyonlara artık bakmak istemiyorum çünkü çok korkunç bir manzara var. Bu felaketin yaralarını sarmak için herkes elinden geleni yapıyor. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananların da en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Türk milletinin en önemli özelliklerinden bir tanesi böyle durumlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi. Bu çok önemli. Bütün Türkiye tek yumruk oldu. Herkes bölge insanına ulaşmak için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

"Bugün 46. tırı sevk ediyoruz"

Dursun Özbek, yardımların deprem bölgesine ulaştırılması için destek olan lojistik firmalarına teşekkür ederek, "Yaptığımız faaliyetler açısından en önemlilerden bir tanesi başkan vekilim Erden Timur hemen o gece Hatay’a gitti. Orada büyük bir depo tuttuk. Çünkü bu yardımın dağıtılması, ihtiyaç sahiplerine ulaşması en önemli faktör. Sadece merkeze değil, kırsala da ulaşmak için nakliye araçları ayarladık. Bu çalışmalara bağlı olarak bugün 46. tırı sevk ediyoruz. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Lojistik firmaları nakil için büyük destek veriyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"100 tane konteyner göndereceğiz"

Deprem bölgelerinde kurulacak olan konteyner kente destek olacaklarını söyleyen Başkan Özbek, "Herkes burada. Yönetim kurulu üyesinden, sporcusuna kadar herkes bölgeye azami desteği vermek için elinden geleni yapıyor. Orada binalar yerle bir oldu. İnsanların günlük ihtiyaçlarının dışında bir de barınma ihtiyacı doğdu. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanı ile konuştum. Konteyner kent kurulması için çalışmaların olduğunu söyledi. ’Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konteyner kente destek vermek istiyoruz’ dedim. İlk aşamada 100 tane konteyner sevk edeceğimizi belirttim. Kendisi de memnun oldu. Valinin özel kalemiyle de görüştüm. Onlara da bu hazırlığı yaptığımızı söyledim. Ayrıca bölgede irtibatı kurması için merhum başkanımız Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz’le irtibata geçtim. Kendileri Antep’te olduğu için bölgeyi iyi tanıyorlar. Onunla beraber kurduğum bu köprüyle 100 konteynerı Antep’e ulaştırmaya çalışacağız. Eksikler bitmiyor. Biz camia olarak en üst seviyede nasıl destek olabilirsek olmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Bir araya gelip, yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Başkan Dursun Özbek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Birlik beraberlik çağrısını önce camiam için yaptım. Bir sevgi ikliminin oluşturulması lazım. Birlikteliğin sağlanması lazım. Türk futboluna katkı veren, Türk futbolunu yöneten kişiler için de benzer çağrıyı yaptım. Bugün de gördük ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Zaman geliyor, birlikteliğin önemi bir şekilde ortaya çıkıyor. Keşke böyle ortaya çıkmasa, keşke bu felaketleri yaşamasak ama bugün görüyoruz her kulüp, her vatandaş, her kurum, her sivil toplum kuruluşu bu acıyı hafifletmek, bu acının üstesinden gelmek için elinden geleni yapıyor. Milletimle, camiamla gurur duyuyorum. Bir araya gelip, yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz."