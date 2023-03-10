Dursun Özbek: 'Galatasaray'ın böyle durumlardaki davranış biçimi herkese örnek olması gerekir'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, güzel bir müzayede olduğunu söyleyerek, "Galatasaray’ın böyle durumlardaki davranış biçiminin herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Galatasaray’ın depremzedelere yardım için Galatasaray Lisesi’nde düzenlediği müzayedenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir gece olduğunu söyleyen Özbek, "Galatasaray’ın böyle durumlardaki davranış biçiminin, herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan toplanan para tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle müzayede ile bu kampanyayı açmak çok iyi oldu. Devam edeceğiz. Kısa sürede 250 konut ve 10 okul hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum. Burada Galatasaray’a sevgi seli var. Depremzede kardeşlerimize yardım kampanyası için millet yarış halindeydi. Gönülden gelen bir destek oldu. Hayırda yarıştık. Hayırda yarışanın kaybedeni olmaz. Güzel bir müzayede oldu" diye konuştu.

Bölgeden insan göçünü engellemek gerektiğini vurgulayan Özbek, "Çünkü iş gücü kaybı oluyor. Ekonomi büyük darbe alıyor. Erden kardeşim bölgedeydi. Orada bize tavsiye edilen kalıcı konut yapılması. Kalıcı konutta insanlar ailecek barınması mümkün. İş gücünün oradan kaymaması lazım. Erden dün bunun için Gaziantep’te bakanla görüştü" şeklinde konuştu.

Erden Timur: "Herhalde 5-6 ay sonra konut projesi başlamış olacak"

Konteyner kentin dışında 250 kalıcı konut yapacaklarını ifade eden Erden Timur, "Yaklaşık 400 milyon TL gibi bir bedeli olacak. Bunun planlaması da yapılıyor. Zarar gören kentlerin projelendirilmesi yapılıyor. Biz de Nef Vakfı olarak oranın içindeyiz. Yapılacak yeri kendimiz projelendirmiş olacağız. Geriye göçü buraya getirmek için. Her yokoluş yeniden varoluş. Keşke böyle olmasaydı. O insanların anısına çok daha nitelikle kentler üreteceğiz. Türkiye’den ünlü mimarlarımız çalışıyoruz. Uluslararası mimarlar olacak. Topyekûn çalışmalar yapılıyor. Galatasaray olarak biz de bu çalışmaların içinde varız. Herhalde 5-6 ay sonra da Galatasaray olarak başlatacağımız konut projesi bu şekilde başlamış olacak. 10 okulu deprem bölgesindeki illerde birkaç ay içerisinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.