Dursun Özbek: 'Galatasaray sevdası Emin'de bitmesin'

Galatasaray ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzatan Emin Bayram, “2026’ya kadar Galatasaray’da olacağım için çok mutluyum” dedi. Başkan Dursun Özbek ise Emin Bayram’ı uzun süredir takip ettiğini belirterek, "Galatasaray’ın çimentosu Emin’ler. Onun için Galatasaray sevdası Emin’de de bitmesin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, altyapısından yetişen genç savunma oyuncusu Emin Bayram’ın sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. Başkan Özbek ve Emin Bayram imza töreninin ardından GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

“Emin bir pırlantadır”

Emin’in gelecek yıllarda Galatasaray’ın geleceğini yazacak isimlerden biri olacağını belirten Başkan Özbek, “Emin’i epeyden beri izliyorum. Dolayısıyla son derece başarılı. Galatasaray’ın önümüzdeki yıllarda geleceğini yazacak arkadaşlardan bir tanesi. Kendisi hem fizik açısından hem de oynadığı mevkii açısından Galatasaray’a son derece faydalı olmaya devam ediyor. Emin’e hem ben hem hocası hem de tüm yönetici arkadaşlarımız güveniyor. Özellikle bu sene de Emin’in büyük katkısı olacak. Kendisine bundan sonraki Galatasaray hayatında başarılar diliyorum. Galatasaray’ın çimentosu Emin’ler. Onun için Galatasaray sevdası Emin’de de bitmesin. Galatasaray’da yolu açık olsun. İnşallah Allah sakatlık vermesin. Bundan sonra hem Galatasaray’a hem milli takıma hem Türk futboluna büyük katkı verecek bir arkadaşımız. Kendisi bir pırlantadır. Bunun kıymetini de bilsin. Kendisini geliştirmek için de elinden geleni yapsın. Kendisine bir abi tavsiyesi veriyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Galatasaray ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Emin Bayram ise, “Kulübün bünyesinde 2026’ya kadar olacağım için çok mutluyum. Kulüp içinde bulunduğum her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Okan hocama, başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bu seneye başlarken hedefimiz 23. şampiyonluktu. Bu sene inşallah başaracağız” cümlelerine yer verdi.