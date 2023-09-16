Dursun Özbek: 'Galatasaray tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attık'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attıklarını belirterek, çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Galatasaray’ın yapımı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Erden kardeşime yaptığı detaylı ve güzel sunumu için teşekkür ediyorum. 2022’de başlayan sürecimizde çok zorlu bir görev üstlendi. Gecesini, gündüzüne katarak çalıştı. Türk futbolun tarihinin kadro değeri en yüksek takımının kurulmasında da çok büyük katkı verdi. Çok başarılı bir kadro oldu. Sadece futbolda değil, nerede Galatasaray’ın ihtiyacı varsa orada. Galatasaray’a katkısı çok büyük" diye konuştu.

"Yardım kampanyamız devam ediyor"

Seçimden sonra 14 ay geçtiğini belirten Başkan Özbek, "Galatasaray aynı zaman en büyük sivil toplum kuruluşu. Sporun yanında bir sürü daha yapması gereken vazifesi var. 6 Şubat depreminde büyük bir nüfus orada çok zor günler yaşadı hala da yaşamaya devam ediyorlar. Depremin faciasının yaralarını sarmak için çalışmalara başladık. Orada insanı yardımlarımızı yaptık. ‘Galatasaray’a çok teşekkür ediyoruz’ dediler. Boynuma sarılıp, teşekkür edenler var. Biz depremden bölgesinde barınmayı çözmek için konteyner kentler yaptık. NEF Vakfı iş birliği ile büyük konteyner kentler yaptık. O bölgeye yaptığım ziyarette bakana Galatasaray’a kalıcı konut yapabileceğimizi söyledim. 300 konutluk bir söz verdim. Geçtiğimiz ay Maraş’ta ilk temel atma yaptık ve 100 konut için harekete geçtik. Deprem önemli bir faciaydı. Giderek toplumdaki hassasiyetin kaybolduğunu hepimizi gözlemliyoruz. Benim çabam bu hassasiyetin kaybolmaması. Yeşil sahada yarıştığımız gibi hayır işlerinde de yarışmamız lazım. Bu konuyla ilgili yardım kampanyamız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor seviye sponsorluklara imza attık"

Yakın zamanda sermaye artığı yaptıklarını ifade eden Özbek, "540 milyon TL olan Sportif AŞ’nin sermayesini 1 milyar 80 milyon TL’ye yükselttik. Çok başarılı bir sermaye artışı oldu. Katılım yüksekti. Emeğe geçenlere teşekkür ederim. Kulüplerin yaşaması için gelirlerini arttırmaya ihtiyacı var. Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor seviye sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz Sportif AŞ’de 218 milyon Euro’nun üzerine çıkıyor. Çalışmalarımız bitmiş değil, devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Riva’da 2.5 milyar TL daha getirimiz var"

Riva’daki proje hakkında da bilgi veren Dursun Özbek, "Bugüne kadar Galatasaray’a 170 milyon Dolar fayda sağlamıştır. Şu anda birinci ve ikinci fazlar bitmiş durumda. Üçüncü fazında çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Riva’da önümüzde yaklaşık 130 tane villa yani 30 bin metrekarelik Galatasaray’ın stoğu var. Bugünkü satış fiyatlarıyla dikkate aldığımız aman bu stoğun değeri 2.5 milyon TL çerçevesinde. Basit hesapla 2.5 milyar TL daha getirimiz var" dedi.

"Florya arazisi için alının 1 milyar 85 milyon TL’lik bedel tamamen ödenmiş olacak"

Mecidiyeköy’deki rezidans projesinde büyük kısmının lansmanda satıldığını söyleyen Özbek, "Florya’daki 40 dönümün satın alınması için bize Ziraat Bankası’ndan alınan 1 milyar 85 milyon TL’lik kredinin teminatı Mecidiyeköy’deki satıştan gelecek kaynaktır. Hafta başı itibarıyla hesap 808 milyon TL nakit, 260 milyon TL de senet vardı. Ziraat Bankası ile konuştum. 1 milyar 85 milyon TL’lik borcumuzun 808 milyon TL’sini alın dedim. Tamamını kapatmak üzere teklif sundum. Bunları da dikkate alarak öneri sundum. Dün toplantı yaptık. Büyük ihtimalle kabul ediyorlar. Önümüzdeki haftaya geldiğimiz zaman Florya arazisi için alının 1 milyar 85 milyon TL’lik bedel tamamen ödenmiş olacak.

Sizden yetki istediğimiz 2022’de bazı ifadeler kullandık. Biz Mecidiyeköy’deki inşaatı, Kemerburgaz’daki inşaatı mevcut daireleri satıp, finansman çerçevesinde yapacağız dedik. Mecidiyeköy’deki daireleri sattık. Öncelikle 1 milyar 85 milyon TL borcumuzu ödedik. Geriye 700 milyon TL gayrimenkulumuz var" diye konuştu.

"Son derece modern, Galatasaray’a yakışır bir tesisi yapıyoruz"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde 1. fazın 14 bin metrekare olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Son derece modern, Galatasaray’a yakışır bir tesisi yapıyoruz. Çok kısa sürede burayı bitireceğiz. Acelemiz var. Florya’dan taşınmamız lazım. Florya’yı yapanlardan Allah razı olsun. Oradaki yerleşkenin bunların hepsi 4 bin 500 metrekare. Burada sadece 1. faz 14 bin 500 metrekare. Galatasaray’a yakışan tesis yakında hizmete girecek. Bu güzel mekanda idman yapmalarını imkan sağlayacağız. Florya, Galatasaray’ın önümüzdeki 15-20 yılını dizayn edecek bir proje. Rakam söylemek istemiyorum. Konuştukça sataşmalar artıyor, konuştukça etraftan bizi paçamızdan aşağıya çekmek isteyen insanlar var. Buradan onlara da sesleniyorum. Biz yukarıya gitmek çalışıyoruz, sen de benzer faaliyetler yap, siz de yukarıya çıkın. Bazı şeyleri telaffuz etmekten korkuyorum. Florya projesi Galatasaray’ın geleceğini dizayn eden bir projedir. Ne olur bu proje için bize destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özbek ayrıca Büyükçekmece’deki arazi, RAMS Park’ın yanında yapılması planlanan spor salonu projeleri ve Galatasaray Adası hakkında da bilgi verdi.

Son olarak Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ekim ayında konser yapacaklarını aktaran Dursun Özbek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’in 100. yılını Galatasaray’a yakışır bir şekilde kutlamak bizim için çok önemliydi. Galatasaray, Cumhuriyet’in yüzüdür. Geçen sezon başlayıp, bugüne kadar devam eden kutlamaları, ekim ayında yapacağımız konserle taçlandırmak istiyoruz" dedi.