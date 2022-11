Dursun Özbek: 'Her hafta daha iyi performans sergileyeceğiz'

TAKİP ET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın performansının her hafta üzerine koya koya gittiğini belirterek, "Her bir hafta sonra daha iyi performans sergileyeceğiz. Beşiktaş maçında son derece güzel performans sergilediğimizi düşünüyorum. Giderek artacağını bekliyoruz" dedi. Başkan Özbek, Paris Saint Germain’in satmak istemesi ve ekonomik şartların elverişli olması durumunda Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin bonservisini alabileceklerini de söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Paris Saint Germain’in istemesi ve ekonomik olarak uygun durumda oldukları müddetçe Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin bonservisini alabileceklerini söyleyerek, "Icardi dendiği zaman çok ünlü bir yıldız futbolcu konuşulduğu zaman ’maliyeti, kulübe getirdiği mali yük nedir’ diye sorgulanması lazım ama Icardi, Galatasaray’da yapılmış bir transfer başarı hikayesidir. Neden öyledir çünkü bugün transfer piyasası ve ödenen maaşları dikkate alırsanız. Icardi’ye ödenen maaş 750 bin Euro. Yıllık maaş olarak ödeniyor. Maaşın büyük kısmı Icardi’nin maaşı son derce yüksek. Geri kalan kısmı Paris Saint Germain tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla bir sene kiralık bizde oynuyor. Sezon sonunda elbette kulübü Paris satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray’ın ekonomisine uygun olursa Galatasaray Icardi gibi dünya yıldızını kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecektir. Icardi, Erden Timur’un yapmış olduğu bir başarı hikayesidir" şeklinde konuştu.

"Her bir hafta sonra daha iyi performans sergileyeceğiz"

Sarı-kırmızılı takımın performansının üzerine her hafta koyacağını dile getiren Başkan Özbek, "11 Haziran’dan sonra bu yönetim iş başına geldi. Haziran’ın 25’ine kadar görevi devraldık. Transfer sezonu başlamıştı. Özellikle transferi yapan arkadaşların hocanın katkısıyla Erden Timur liderliğinde transferde yoğun dönem geçirdik. Yeni kurulan bir takım. Galatasaray’ın 26 oyuncusu ayrılmış, 13 yeni transfer gelmiş. Yeni kurulan takım olduğu için oyuncuların birbirine alışması uyum içine girmesi süreç alacaktır. Galatasaray, performansının her hafta üzerine koya koya gittiğini izlediğinizi düşünüyorum. Her 1 hafta sonra daha iyi performans sergileyeceğiz. Beşiktaş maçında son derece güzel performans sergilediğimizi düşünüyorum. Giderek artacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası sonrası yeni bir lig olacak"

Dünya Kupası arasının çok fazla olacağına da değinen Dursun Özbek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Dikkat edilmesi gereken bir husus var. Başakşehir maçından sonra 45 günlük bir araya giriyoruz. Çok uzun bir süre. Dünya Kupası maçları var. Onun için bu seneki lig çok enteresan. İki ayrı dönem olarak nitelemek lazım. Dünya Kupası’ndan sonra oynanacak ligin çok farklı bir lig müsabakalarının seyrettireceğini düşünüyorum. 45 günlük ara takım performanslarını iyi veya kötü olarak etkileyeceğini düşünüyorum. Dünya Kupası sonrası lig yeni bir lig olacak."