Dursun Özbek: 'Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize, Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rekabetin aşağıya çekilmek istendiğini ifade ederek, "Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize, Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu’nda gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Toplantıya sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Kasımpaşa maçında yaşanan olay ile ilgili konuşmasına başlayan Özbek, "Zaniola’ya yapılan hareket ve sonraki açıklamalar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Kasımpaşa maçında Nicolo Zaniolo’ya yapılan hareket önemli bir hareketti. Şu anda geldiğimiz noktada, MHK Başkanı Lale Orta, başında bulunduğu kurumun görev tanımının dışına çıkarak, hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Açıklamalara hepimiz şahit olduk. Maalesef bu açıklamaların sebebiyle ilgili TFF’den ne başkanı, ne de yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yorum yapmamış, sesiz kalmıştır. Buradan şunu anlıyoruz; Lale Orta, TFF başkanı, yönetim kurulu üyeleri aynı fikirdedir. Lale Orta da onların sözcülüğünü üstlenmişti. Hayal kırıklığı içindeyiz. Olayı Konya’da haber aldım. Orada basın mensuplarıyla yaptığımız konuşmada da bunun inanılmaz bir şey olduğunu, buna inanmak istemediğimi defalarca belirttim. Hep öyle düşündük. Gerçek olmadığını düşündük. Merkez Hakem Kurulu’nun görev ve yetkileri bellidir. Yayıncı kuruluşa ya da herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek görevleri arasında yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak VAR videosunu, VAR odasından çıkarılmasıdır. Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken yada gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada MHK başkanı, kendisi, istediği gibi karar veriyor, istediği gibi ekrana veriyor. Hukukta hep şu söylem vardır; bir kişi hem savcı hem hakim olamaz. MHK başkanı, hem savcı hem de hakimlik rolüne soyunmuştur. Bundan önceki dönem 300 sayfaya yakın bir müracaatla yayıncı kurula gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık. Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Yayıncı kuruluşun çektiği görüntülerde demek ki bazı görüntüler yayınlanabilir, duruma göre bazılarının yayınlanmaması lazım. Bunun konusu MHK başkanının anlattığı çerçevede onun inisiyatifinde. MHK başkanı sizin bunun yerine arar, devam ettirir. Hukukta böyle bir şey yok. Deliller, herkese açık olmalı. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine durumu normalleştirmeye çalıştırarak daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımış oluruz. Güçlü görünmeye çalışmak için adaletten vazgeçerseniz tarafsızlığınızı kaybedersiniz. MHK tarafsızlık konusunda en önemli kurullardan biridir. Bu kurulun başkanını, arka kapılardan bulduğu çözümlerle yaptığı gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletli hakem seçimleriyle ve kararlarıyla hepimize örnek olmalıdır. Lale Orta’nın müdahale etiği televizyon programı ile ilgili görevli arkadaşımız istifa etmiştir. Lala Orta bu istifaya da açıklama getirdi. EYT’den istifa etmiş. Eğer birinin aklı ile alay etmek istediğiniz zaman, bu tip örneklerle yaparsınız. İstifa aynı saate denk gelmiş. Kimse bizim aklımız alay etmesin. Türk futbolunda herkes için adalet getirme konusunda herkesin yanımızda olacağını biliyoruz. Kimse bunun tesadüf yada acemice hata olduğunu söyleyemez" diye konuştu.

"Federasyon hala neden sessizliğini koruyor?"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu duruma sessiz kaldığını da söyleyen Başkan Özbek, "Tüm ülkenin hem fikir olduğu olay ile federasyon başkanı neden açıklama yapmaz. Niçin, kimden çekiniyorsunuz? Böyle bir olayda ve bütün sezon ışık tutacak bir olayda, herkes susuyor. Lale Orta, TFF’nin sözlüğünü yapıyor, olaylara açıklama getirmek zorunda kalıyor. Neden çekiniyorsunuz? Adalet herkes için var. İlk gün de söyledik. Adaleti herkes için sağlayamazsak şu an yaşadığımız gibi birileri çıkar, adaleti kendine göre dizayn eder. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki bu plan göz göre göre oynanıyor. Birbirine benzer pozisyonlar, Dubois’e yapılan hareket var. Hareketi yapan kişi itirafta bulundu, Kırmızı kartı hak ettiğini de söylüyor. Hakem ve VAR bunu görmüyor. Rakibimizin maçında da aynı hareket yapıyor. Aleyhinde kart göstermiyorlar. Anlaşılması zor görüntüler var. Hakem elini kırmızıya götürüp, birden bire vazgeçiyor. Kaldı ki bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyrederken görüldü. Böyle bir şeye nasıl müsaade ediliyor. Bu konu, federasyon ile yaptığımız toplantılarda gündeme geldi. Hakem tayinlerinin algoritma ile yapıldığı konusunda bizi ikna etmeye çalıştılar. ’Çeşitli değerlendirmeler var’ dediler. Rakibimizin maçındaki hakem, Galatasaray taraftarı olmayabilir, rakip taraftarı olan bir görüntü vermişken, bunu yazmayı unuttunuz mu algoritmaya? Bu algoritmanın değerlerini kim düzenliyor? Kırmızı kart gösterilmesi gereken pozisyonda herkes hem fikir. Hakemin hareketi de o yönde. Peki kim müdahale ediyor, hakemin hareketi değişiyor. Hiç kimse anlamış değil" ifadelerini kullandı.

"Hocaları, Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor"

Konyaspor’da maçında Milot Rashica’ya yapılan hareketin penaltı olmadığını ama Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında aynı pozisyona penaltı verildiğini dile getiren Dursun Özbek, "Sivas maçında herkesin hata olduğunu kabul ettiği bir pozisyonu dillerine dolamışlar. Oradan kendilerine mağduriyet çıkarma peşindeler. Alanyaspor maçının 21. dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor. 90 dakika 10 kişi oynanacak maç. Kimse kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar. Buradan anlamakta zorlandığım birkaç konu var. Sahada maç oynanıyor, maç bitmemiş, devre arasında açıklama yapılıyor. Maçı sahada kazanacağını iddia eden kulüp, devre arasında neden açıklama yapar? Sırf hakemlere, federasyona baskı yapmak, kırmızı kartı unutturmak için yapılıyor. Bizi sistem dışına istiyorlar, sürekli mağdur edebiyatı var. Amaç belli, kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Bakıyorsunuz, Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları uluslararası basın önünde kaybettiği maçı konuşacağına, Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. Hep beraber bütün kulüpler, federasyon Türk futbolunun marka değerini yukarıya çekmek için çaba verdiğimiz dönemde böyle bir açıklama yapılıyor. Herkes suskun, dilini yutmuş vaziyete. Bu konu ile ilgili hiçbir şey yok. Fatih hocamız, Schalke maçından önce PFDK’ya sevki ile ilgili yorum yaptı diye, 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

"Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz"

Başkan Dursun Özbek, rekabetin aşağıya çekilmesine de değinerek, "Aslında her şeyi planlamışlar. Geçen sen ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. O yüzden rekabeti giderek daha aşağı seviyeye indirmeye çalışıyorlar. Herkes şunu bilsin, biz sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla, ayak oyunlarıyla rekabeti aşağıya düşürmeye çalışıyorsunuz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları manipüle etmekten vazgeçin. Taraftarınıza iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız, yapın biz sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Çok güzel biz söz var, ’Utancı giden kimsenin kalbi ölür’. Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum. Artık hiçbir şeyin sizin utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz de cesaretiniz de yok. Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize, Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz. Herkes bunu böyle bilsin" değerlendirmesinde bulundu.