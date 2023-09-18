Dursun Özbek: 'Taraftarımızı ve tüm Türk halkını en iyi şekilde temsil edeceğiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ait oldukları yerin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyleyerek, “Taraftarımızı ve tüm Türk halkını en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Galatasaray Futbol A Takımı, forma ve şort sponsorluğu için için yeni bir anlaşmaya imza attı. RAMS Park’ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsor firma yönetim kurulu başkanı Uğur Vergili ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, “Hedeflerimize ulaşmak için yanımızda olan, Galatasaray ile aynı hedefleri amaçlayan firmalara bu birliktelikler için teşekkür ediyoruz. Bu güç birlikleri sadece bize değil yanımızda olan kurumlara da değer katacaktır. Hafta sonunu iyi bir müsabaka ile geçirdik. Önümüzde galip gelmek istediğimiz bir Şampiyonlar Ligi mücadelemiz olacak. Umarım iyi bir skor ile Avrupa’da da taraftarımızı sevindireceğiz. Anlaşmalarımız devam edecek. Galatasaray’a yeni sponsorluklar kazandırmaya devam edeceğiz. Bu sene bizim için enteresan bir sene oldu. Sponsorluk seviyemiz, geçtiğimiz senelere oranla oldukça yüksek oldu. Galatasaray’ın yanında olmak isteyen ve sponsorluk anlaşmasına vardığımız firma ve kurum sayısı oldukça fazla. Bu sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerine yer verdi.

“Taraftarımızı ve tüm Türk halkını en iyi şekilde temsil edeceğiz”

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda çarşamba günü oynanacakları Kopenhag maçı ile alışık oldukları Şampiyonlar Ligi macerasına devam edeceklerinin altını çizen Başkan Özbek, “Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek için iyi bir kadro kurmak ve ona göre mücadele etmek gerekiyor. Galatasaray, yaklaşık 40 milyon Euro’luk bir bütçe ile Avrupa arenasında mücadeleye koyulduk. Biz takım olarak alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Taraftarımızı ve tüm Türk halkını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Grup aşamasındaki ilk maçımız Kopenhag ile olacak. Maça hazırız ve başarılı bir sınav vereceğimizden de eminim” diye konuştu.

“Galatasaray, büyük bir sivil toplum kuruluşudur”

Kulüp taşınmazları ile ilgili projelerle de sponsorlardan gereken desteği isteyeceklerini dile getiren Özbek, “Galatasaray, baktığınız zaman çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. Sponsorlarımıza baktığınızda da tüm sektörlerden kurum ile sağladığımız anlaşmalarımız var. Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesisleri’nin kaba inşaatı bitti. Geçen gün Divan Kurulumuzu orada yaptık. Bizim için önemli bir arazi. Florya’daki tesislerimizi de yakın zamanda oraya taşımak istiyoruz. Hızlı bir şekilde taşınmamız ve Florya projemize de bir an önce başlamamız gerekiyor. Bu dönemde tüm sponsorlarımızdan gerekecek desteği talep edeceğiz. Galatasaray’ın büyüklüğü, sponsorlarından, destekçilerinden, taraftarından ve yönetiminden geliyor” şeklinde konuştu.

“Okan Buruk, Galatasaray’ın çocuğudur”

Teknik Direktör Okan Buruk’un sözleşmesinin sorulması üzerine Başkan Dursun Özbek, “Okan Buruk, küçük yaşlardan itibaren Galatasaray’da futbol oynamış birisi. Geçmişi başarılar ile dolu olan bir spor insanı. Kendisinin şu anda Galatasaray ile sözleşmesi var. Okan hoca bizim çocuğumuz. Galatasaray’ın çocuğu. Onun kariyeri ne kadar başarılılar ile dolu olursa bizim için o kadar sevindirici. Kendisi ile sözleşme konusunu konuştuk. Galatasaraylı olmanın getirisi olarak bizim bu konularda konuşmamıza gerek bile yok. Kendisi; ’Başkanım siz ne diyorsanız o dur’ dedi” cevabını verdi.

A Milli Takım teknik direktörlüğünde kimi görmek istediğiyle alakalı ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Milli takımın başına geçecek teknik direktörüne karar verecek kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Onlar milli takım için en uygun, en faydalı olacak şekilde karar vereceklerdir” ifadelerini kullandı.