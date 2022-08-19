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Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek son yolculuğuna uğurlandı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek, Levent Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek dün hayatını kaybetmişti. Kezban Özbek için Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Galatasaray eski başkanları Faruk Süren ve Burak Elmas, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Galatasaray eski teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı yöneticiler ile ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

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İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Cenaze namazının ardından Kezban Özbek, Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İHA
Editör

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