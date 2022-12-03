Dursunbey'de 3 Aralık Buluşması Gerçekleşti

Dursunbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliği yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Engelliler Günü özel programı M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa İlçenin dört bir yanında ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Belediyenin araçları ve özel taksilerle evlerinden, köylerinden ve mahallelerinden alınan özel misafirler Belediye ekipleri eşliğinde salona girdiler. Salan girişinde aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilen özel vatandaşlara daha sonra çekildikleri fotoğraflar sosyal medya paylaşımı şeklindeki çerçevelerde hediye edildi. Her ayrıntının düşünüldüğü salon özel olarak süslenirken, engelli vatandaşlara gösterilen özel alaka ailelerini mutlu etti.

Programa Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Dursunbey Belediye Başkan vekili Sadettin Aslan, belediye meclis üyeleri, engelliler ve yakınları katıldı. Masaları tek tek ziyaret eden Kaymakam Teke ve Başkan vekili Aslan aileler ile iletişim kurarak istek ve önerilerini dinlediler. Engelliler onuruna düzenlenen yemek öncesi konuşan Belediye Başkan vekili Sadettin Aslan; “Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bizler Belediye olarak, personellerimiz ile araçlarımız ile her zaman yanınızdayız. Belediyemizden herhangi bir talebiniz olduğunda karşılamaya her daim hazırız” dedi.

Programda Osman Çiçek ve orkestrasının söylediği parçalar engelli vatandaşlar ve ailelerini coştururken, yemek sonrası engelli vatandaşlar piste çıkarak doyasıya eğlendiler.