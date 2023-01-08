Dursunbey kapalı pazar yerine kavuşuyor

Dursunbey Belediyesi, kapalı pazar yerinin yapımı için çalışmalara başladı.

Dursunbey’in en önemli ihtiyaçlarından birisi olan kapalı pazar yeri ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan ihale sonuçlandı. İhale sonrası yer teslimi yapılan firma çalışmalara başladı. Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Yapımı 180 günde tamamlanacak olan kapalı pazar yeri hakkında Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesaplarından yeni yılın ilk müjdesi başlığı ile yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı;

“İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan kapalı pazar yeri için çalışmalar başladı. Saz bölgesinde bulunan 9 bin metrekarelik alana yapılacak olan pazarın kapalı alanı, 7 bin 35 metrekare olacak. 8 metre iç yüksekliğe sahip olacak olan pazarda, aydınlatma ve anons sistemleri de yer alacak. Tonoz sistemi ile inşa edilecek olan kapalı pazar yeri 180 günde tamamlanacak. İlçemize hayırlı olsun.”

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise; "Söz verdiğimiz gibi. Seçim beyannamemizin en önemli projelerinden birisi olan kapalı pazaryeri için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan ihaleyi 24 Milyon lira bedelle kazanan yüklenici firmaya, iş teslimini gerçekleştirdik” dedi.