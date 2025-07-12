Dursunbey yangınında soğutma çalışmaları başladı

Bursa’da başlayıp Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde devam eden yangında bu sabah soğutma çalışmalarına geçildi. Sabahın ilk ışıkları ile hava söndürme gücü alevleri söndürürken, Bayıryüzügüney kırsal mahallesini teğet geçen yangın mahallenin çevresini küle döndürdü.

Dün Bursa’da il sınırlarında başlayıp kısa sürede Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney kırsal mahallesi yakınlarına geçen orman yangınında sona gelindi. Tedbiren Bayıryüzügüney ve Adaören kırsal mahallelerinin boşaltıldığı yangında, gece de mücadele sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile söndürme uçak ve helikopterlerin alevlere müdahalesi ile yangında soğutma aşamasına geçildi. Boşaltılan köylere de vatandaşlar geri döndü. Sabah görüntülenen yangın alanında Bayıryüzügüney Mahallesi yakınlarının küle döndüğü ve yeşil alanın büyük zarar gördüğü dikkatlerden kaçmadı.