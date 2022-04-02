Duru, Biraz daha fedakarlık bekliyoruz

Silivrispor yönetimi, şampiyonluğun ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek sezonun tamamlanmasına iki maç kala destek çağrısı yaptı.

Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanı Akgün Duru ve yönetim kurulu üyeleri durum değerlendirmesi yaparak içini döktü. Kulüp başkanı Akgün Duru şampiyonluklarının camiaya hayırlı olmasını dileyerek 3.Lige de çıkacaklarına inandıklarını, takıma ve teknik heyete sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

“HİÇBİR YANLIŞIN İÇİNDE OLMADIK”

Duru “Biliyorsunuz 3 gün önce oynadığımız maçla ligi şampiyon bitirdik. Grup şampiyonu olduk. İstedik ki bu sürece nasıl geldik, neler yaşadık bunları paylaşalım. Çok fazla da insanları meşgul etmeyelim istedik. Yaklaşık olarak 6 ay önce kuralar çekildi. Biz kuralar çekildiğinde şunu söyledik: Bizim her zaman ki gibi birinci hedefimiz örnek bir kulüp modeli oluşturmak. Başarı ikinci planda. Şükürler olsun şu ana kadar hiçbir yanlışın içinde olmadık. Ben ve yönetici arkadaşlarım ellerinden gelenin çok fazlasını yaparak buraya kadar geldik” diye konuştu.

“İNŞALLAH ALLAH BİZE NASİP EDER”

Gruptan çıktıktan sonra önlerindeki süreci anlatan Duru “Önümüzdeki süreç nasıl devam edecek futbol takımı ile ilgili? Grup maçlarının ardından Play Off maçlarımız olacak. Biz dahil 3 tane şampiyon takım birbiri ile eşleşecek. Bu üç tane şampiyon olmuş takım çok büyük ihtimalle bizimle ve Kartal Bulvar ile birlikte İstanbul Sinop takımı olacak. Sinop da bu hafta kazanırsa garantilemiş olacak. Bu takımlar birbirleriyle tek devre lig usulü karşı karşıya gelecek. Birinci olan da bir üst lige çıkacak. İnşallah Allah bize nasip eder. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Sezon devam ederken de şunu söylüyorduk: Biz zaten şampiyon olduk. Bizim şampiyonluğumuz sadece grupta takımımız matematiksel olarak garantilediği zaman olmadı. Biz ne zaman şampiyon olduk? Bize göre hangi forma kampanyası yapmıştık ya. O kampanyada 11 yaşındaki çocuklar harçlıklarını biriktirip forma almışlardı. O çocuklar bizim maçlara geldi. Sevindiler, alkışladılar, bizlerle beraber oldular. Ve hiç olmadığı kadar Silivrispor formasını biz evlere soktuk. O formaları giyip insanlara maçlarımıza geldi. Burada seyirci rekorları kırdık. 5 Bin kişiye oynadık. Bunların içinde yüzde 20- 30 kadınlarımız, çocuklarımız vardı. Biz o zaman şampiyon olmuştuk. Bir üst lige çıkmışız, çıkmamışız; bu sevda, birlik ve beraberlik olmadıktan sonra eksik kalırdık. Şükürler olsun onlar bize inandı, bu desteği verdiler. Biz de elimizden geleni yaptık. Grup şampiyonu olduk. Bir daha inşallah diyorum. Play Off’ta da şampiyon olacağız. Bu ilçeyi hak ettiği profesyonel lige çıkaracağız. Bizler elimizden geleni yapacağız. Buraya geliş sürecinde bizlere destek veren, en az yönetim kurulu üyeleri kadar destekte bulunan dostlar var. İsimlerini tek tek saymayacağım. Çünkü isimlerinin açıklanmasını da istemiyorlar. Ben tekrar onlara teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

“SİLİVRİSPOR HEPİMİZİN”

Kulübün ekonomik sıkıntılarla mücadele ederek buraya kadar geldiğini dile getiren Duru “Kulüp ekonomik anlamda sıkıntıdaydı. Yine sıkıntıda. O süreçleri tekrar hatırlatmak istemiyorum ama inanın çok ama çok kişisel fedakârlıklarla bu noktaya geldik. Gönül isterdi ki daha fazla destek olsun. Ama bana göre yeteri kadar olunmadı. İnşallah bundan sonra olunur. Çünkü Silivrispor hepimizin. Sadece 10 kişiye dışarıdan destek veren 5 kişi olmasın. O çocukların yaklaştığı gibi yaklaşsın Silivrispor’a. Bizler kötü niyetli insanlar değiliz. Hesaplarımız herkese açık. Kim gelirse kulüp müdürümüz Ekrem Kavak’tan hesapları istedikleri şekilde öğrenebilirler her şeyi. Yaptığımız ortada. Biz bu fedakarlığı yapıyorsak biraz daha fedakarlık bekliyoruz.” İfadesini kullandı.

“BU BİRLİKTELİĞİ İSTİYORUZ”

Karadeniz Ereğli Belediye deplasmanında ev sahibi maçtan önce inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu, bütün kentin takımla bütünleştiğini ifade eden Duru sözlerine şöyle devam etti “Ben 2.Ligde de başkanlık yaptım. Karşıyaka gibi tribünü olan bir takımla da oynadık. Çok farklı deplasmanlara gittik ama inanın ben böyle bir kenetlenme, birlik beraberlik görmedim. İnsanlar çatıda maç izliyorlardı. Binlerce bayrak vardı her adım başı. Acayip bir kenetlenme vardı. Taksi duraklarının müşteri almasını engellemişti yöneticiler. Çay bahçeleri, kahvehaneler kapalıydı maç saatinde. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ben o birlikteliği sağlayan herkese tebriklerimi yolluyorum. Bizim çocuklarımız o atmosferden hocamızın da tecrübesiyle birlikte alnının akıyla çıktı. Kolay da olmadı. Çok zor oldu. Silivri ilçesinde de bu birlikteliği, bu katkıyı görmek istiyoruz. Bize değil Silivrispor kulübüne.”

“YENİ GELİRLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Silivrispor olarak başlattıkları bayrak kampanyasına da destek beklediklerini dile getiren Duru “Başlattığımız bayrak kampanyası için şu ana kadar 200 adet geri dönüş aldık. Devamlılığını da bekliyoruz. Bu hem kulübe nefes aldırır hem de kulübe bir miktar gelir sağlayacağız. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Özellikle kurumları. Çünkü süreç devam ediyor. Önümüzde yükselme grubu var. Çocuklar da bu işten geçindikleri için evlerine para götürmek zorunda. Aldıkları transfer ücretleri de başka takımlara göre çok yüksek değil. Çok ucuz maliyetlerle oluşturduk bu takımı. Dolayısıyla ödüllendirmemiz de gerekiyor. Mevcut olan stabil ödemeler var. Onları yapmamız gerekiyor. Yeni gelirlere ihtiyacımız var. Bu bayrak kampanyasını da bunun için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“EŞYA PİYANGOSU İÇİN İZİN ALAMIYORUZ”

Silivrispor’a gelir getirmek amacıyla 2 aydan beri izin almaya çalıştıkları eşya piyangosu için gereken izinleri hala alamadıklarını kaydeden Duru “Biz iki aydır izin almaya çalışıyoruz. Her ne hikmetse bu izni alamadık. Herkesin yapabildiğini Silivrispor yapamıyor maalesef. Bu kampanyanın adı araç piyangosu, eşya piyangosu. 700 Bin Liralık bir akaç çekilişi yapacağız. Alt çekilişler olacak. 1 milyona yakın bir hediye dağıtacağız. Bunun biletlerini de 350 Liradan satışa sunacağız. Biz bugüne kadar verebileceğimiz kadarını verdik. Burada tek tek rakam açıklamak istemiyoruz. Kendimize de yakıştıramıyoruz. Biz o insanlar değiliz. Kimse bizi buna zorlamadı. Sözde değil özde Silivrisporluyuz” ifadesini kullandı.

“BUNA BİR ALTERNATİF ÜRETİLMELİ”

Yıkılan Silivri Stadı’nın yanındaki kulüp lojmanlarının da yıkımı hakkında karar çıktığını, en kısa süre içinde de boşaltmalarının istendiğini dile getiren Duru “Silivrispor’un stadı vardı. O stat başka proje için boşaltılıp yıkımı gerçekleştiriliyor. Tribünler yıkıldı. Orada bizim bir tesisimiz var. Silivrispor kulübünün sporcularının kaldığı, yemek yiyip dinlendiği, istirahat ettiği, her takımın ihtiyacı olan bir tesis. Olmazsa olmazımız. O tesisi bizim kısa bir süre içinde mecbur boşaltmamız gerekiyor ki oradaki yapılanma devam etsin. Fakat buna bir alternatif üretilmeli. O tesis bir yere taşınmalı ya da yeni bir tesis yapılmalı Silivrispor kulübüne. Bizi oradan kim çıkartıyorsa onların yapması lazım. Biz nasıl bu kadar şeyler için mücadele ediyoruz bize yer gösterilsin, yer tespit edilsin ya da daha profesyonel bir tesis yapılsın. Tesis dediğimiz sadece lojman. Atla deve değil. Tesisi yöneticiler yapmaz. Siyasi kanallarla beraber bu işi götürmemiz lazım. Silivrispor kulübüne ait yatacak bir yer istiyoruz yıkıldığı zaman. Her halde yapılır diye düşünüyorum. Sadece hatırlatma olarak alınsın.” Dedi.

“YIKILDIYSA YAPIN LÜTFEN”

Selimpaşa’da bulunan Karasu Tesisleri’nin Silivrispor’un ihtiyaçlarını karşılayacak bir alana ve konuma sahip olduğunu kaydeden Duru bu konuda yöneltilen bir soru üzerine de “Karasu Tesisleri var 20 dönüm gibi. Orası da Spor Genel Müdürlüğü’ne devredildi. İl Spor Müdürlüğü bakıyor oraya. İlgili il spor müdürünü ziyaret ettik kulüpler birliği başkanımız Ali Tonta ile birlikte. İnanılmaz pozitif bir il spor müdürü var. Çok iyi yaklaştı. Burada yine Silivri’yi temsilen önemli rollerde olan siyasetçilere sesleniyorum. Milletvekilimiz var; hükümetin milletvekili Tülay Kaynarca Hanımefendi. Lütfen orasını Silivrispor’a tahsis edelim. Orası Silivrispor’un geleceği olur. Orada altyapı çalışmaları için uygun sahalar olur. İşte biz o zaman altyapıdan pırıl pırıl çocukları bu kulübe kazandırabiliriz. Böyle bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirelim. Aynı zamanda sayın belediye başkanımıza da aynı konuda sesleniyorum. Lütfen o tesis Silivrispor kulübüne kazandırılsın. Ben orada tuğla taşırım, kum taşırım, harç yaparım. Rahmetli Akgün Silivrili bu statta harç yaptı. Turgay ağabey hatırlar. Bugün o stat yıkıldı. Peki tamam ama başka yer yok muydu? Hani Silivri yüzölçümü olarak İstanbul’un en büyük ikinci ilçesiydi? Bir spor tesisinin yıkılıp başka bir planlamanın olmaması ne kadar doğru. Yıkıldıysa yapın lütfen.” Şeklinde konuştu.

“BU TAKIMI HEP BİRLİKTE ALKIŞLAYALIM”

Bugün Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanacak olan Çilimli Belediye maçına tüm taraftarları davet eden Duru “Yarın (bugün) bir maçımız var Çilimli Belediyespor’la yine saat 14.00’da Müjdat Gürsu Stadı’nda. Her ne kadar şampiyonluğu matematiksel olarak garantilesek de şampiyon takım kendi evinde son maçına çıkıyor. Bizim onlara alkış borcumuz var. Lütfen gelin şampiyon takımı, şampiyon hocayı, bizleri geçiyorum hep birlikte alkışlayalım. Onlar bunu hak etti. 10 milyonluk bütçe ile kurulan takımların yarısından daha az bütçeyle kurduğumuz bu takım bitime iki hafta kala şampiyon oldu. Ben hepsini başta hocam olmak üzere alınlarından öpüyorum. Hepsi aslan gibi çocuklar. Bu işi biraz biliyorsam, tüm kalbimle söylüyorum o çocuklar ikide iki yapacak ve Play Off şampiyonu olarak bu takımı tekrar 3.Lige taşıyacak. Belki başka fırsatımız olmaz bu takımı alkışlamak için. Play Off’lar çok uzak bir yerde, Antalya’da olabilir. Oraya gitme şansı az sayıda seyirci olabilir. Yarın ki (bugün ki) maça gelin lütfen. Bu takımı hep birlikte alkışlayalım. Özellikle bayanlara çağrım: Geçen hafta protokol tribünlerini sizlere ayırdık. Bu hafta da kale arkası tribünleri ayırıyoruz. Lütfen gelin, sevdanızı yalnız bırakmayın” dedi.

Haber: İskender KORDU