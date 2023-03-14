Duru, 'Bizim kazancımız tribünlerimizin doluluğu'

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta zirvede olan Silivrispor’da Kulüp Başkanı Akgün Duru samimi açıklamalara imza attı. Duru yaptığı açıklamasında; “Silivrispor olarak koyduğumuz hedefe hafta hafta ilerliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok, bizim asıl kazanımımız taraftarımızdır. Öyle ki hafta sonu statta hava oldukça soğuktu bir ara dayanılamayacak hale gelen soğukta bile Silivrispor sevenlerinin her geçen dakika artması bizlerin doğru yolda ilerlediğimizi gösteren delil oldu. Maç için çok bir şey söylemeye gerek yok, kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık, bu 5 golle de olabilir tek golle de. Her gole ayrı puan vermiyorlar. Başta da belirttiğim gibi bizim asıl kazancımız ve bizleri ateşleyen konu tribünlerin dolması ve gönülden destekçilerimizin artmasıdır, gerisi teferruat” dedi.