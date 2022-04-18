Duru'dan Play-Off maçlarına davet

TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Lige yükselme maçları için Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru açık davette bulunarak ilçenin tüm protokolünü ve STK'ları davet etti.

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  • 18.04.2022 11:32
  • Güncelleme: 18.04.2022 11:33
Duru'dan Play-Off maçlarına davet
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Çarşamba günü Bahçelievler il Özel İdare Stadı’nda 3. Lig yükselme maçlarına çakacak olan Silivrispor’da Başkan Akgün Duru ilçenin tüm dinamiklerini maça davet etti. Duru yaptığı açıklamasında; “Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, Kıymetli Meclis Üyelerimiz, Siyasi Partilerimizin değerli İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulları, Kıymetli Muhtarlarımız, önceki dönem Kulüp Başkanlarımız, Yöneticilerimiz ve Sporcularımız, tüm Spor Kulüplerimizin Başkanları ve Yönetim Kurulları, Sivil Toplum Kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, Basın Mensuplarımız ve bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan dostlarımız ve Silivrispor Sevdalıları, 20 Nisan ve 22 Nisan 2022 tarihlerinde saat 15.00’da Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda oynayacağımız Profesyonel Lige (3. Lig) çıkma maçlarında yanımızda olmanız gücümüze güç katacaktır. SİLİVRİSPOR HEPİMİZİN. Otobüsler maç günleri saat 11:00'de Silivri Stadının (Eski Stadımız) önünden kalkacaktır. Gelmek isteyen taraftarlarımızın isimlerini kulübümüze yazdırmaları gerekmektedir” denildi.

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