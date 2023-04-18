Duru: 'Düşmez'in bizler için samimi çalıştığının farkındayız'

Geçtiğimiz günlerde gruplarında şampiyonluğunu ilan eden takımların Play-Off oynamadan direk 3. Lige çıkmalarının gerekliliğine dair verdikleri mesaj ilgili birimlerce dikkate alınmış konu ile alakalı çalışmaların devam ettiği gelen bilgiler arısında. Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Gruplarında şampiyonluğunu ilan eden takımların eleme oynamadan direk çıkması gerekliliğini geçtiğimiz günlerde beyan etmiştik. Bu beyanımız özellikle TASKK Başkanı ve TFF Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez tarafından duyulmuştur. Ali Düşmez yaptığı bu çağrıya kayıtsız kalmamış ve gerekli çalışmaları yaptığını bizzat belirtmiştir.

Geçmişte de her seçimde Ali Düşmez’in samimiyetine güvenerek tarafımızı belli etmiş çalışmamızı yapmıştık. Şimdi gördük ki gerçekten amatörlerin sesine kulak veren TFF yöneticilerimiz var. Bunda Ali Düşmez’in payının ne denli büyük olduğunu bilenlerdenim. 12 takımın eleme oynaması ve bu elemelerden de 9 takımın üst lige çıkması ayrıca 3 takımın da bunca bütçe harcamalarına karşı çıkamaması üzücüdür. Bu sese kulak vererek çok sesli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Ali Düşmez Başkanımızın çalışmalarında sonuç alacağından şüphemiz de yoktur. İlgi alaka ve çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz” dedi.