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Duru, 'En zoru neyse bize gelsin'

Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru TFF Bölgesel Amatör Ligde BAL Gruplarının belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamasında 'En zoru neyse bize gelsin' dedi.

Duru, 'En zoru neyse bize gelsin'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yeni sezon için hırslı bir şekilde hazırlanan Silivrispor’da Kulüp Başkanı Akgün Duru oldukça iddialı açıklama yaptı. Kulüp Başkanı Akgün Duru yaptığı açıklamasında; “Ligde grupların taslağı belirlendi. İstanbul takımlarının hangi illerde mücadele edeceği belli oldu buna göre ya İzmir, Trakya, Sakarya ve Bursa bölgelerinden birinde mücadele edeceğiz. Bende diyorum ki en zoru neyse bize gelsin. Ben takımıma, teknik heyetime ve önemlisi de taraftarımıza güveniyorum. Sıkıntısız, centilmence, sakatlıksız, kazasız, belasız ve hak edenin hak ettiğini aldığı bir lig olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Sporturk/ Engin Akın
Yusuf Eker

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