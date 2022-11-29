Duru galibiyeti Silivri'ye armağan etti
Hafta sonu Bursa deplasmanında en yakın takipçisi Doğugücüspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyete daha imza atan Silivrispor'da Kulüp Başkanı Akgün Duru aldıkları bu galibiyeti tüm Silivri'ye armağan ettiğini bildirdi.
BAL’da zirvenin sahibi olan Silivrispor grupta bir büyük rakibini daha saf dışı bıraktı. Bursa deplasmanında Doğugücü takımı ile karşılaşan Silivrispor bu maçı Engin Gülle ve Ali Arashan’ın attığı gollerle 2-0 kazandı. Galibiyet sonrasında bir paylaşımda bulunan Başkan Akgün Duru, “9 maç 9 galibiyet Allah’ımıza şükürler olsun. Biz işimizi yapıyoruz , biz ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz, biz ilçemizin reklamını yapıyoruz.. Bu gurur bizlere yeter. Bu galibiyet tüm Silivri’ye armağan olsun” dedi.