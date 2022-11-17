Duru 'Kulübe siyaseti sokmadık'

Sitemli, isyanlı, önergeli, davet krizli bir sürecin ardından Silivrispor yönetimi Akgün Duru Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Duru, kulüp açısından gelişmeleri değerlendirirken, “Başkan Bey telefon direği aşı tutmaz, yüzleşmek zordur ama mecburidir. Yüzleşin söylediklerinizle ve yaptıklarınızla rica ediyoruz. Biz saygıyı hiç kaybetmedik yine kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Tesisin yenilenmesi ve bu süreçte konaklama masraflarının kulübe fatura edilmesine karşı çıkan Akgün Duru, “Siz bize 161 Bin TL verdiniz. Biz ne verdik? 1 Milyon 600 Bin TL sadece bu sezon için. Bu reva olamaz. 2 Milyon TL daha sezon sonuna kadar veriyoruz yönetim olarak. 3 Milyon 600 Bin biz vereceğiz 161 Bin TL siz vereceksiniz, sonra bize “Doyumsuz diyeceksiniz”. 161 bin TL ile mi doyulacak? O parayı size iade etmeye hazırız, yarın hesap numaranıza atarız. Otobüsünüzü de lafını yaparsınız onu da iade etmeye hazırız. Ayıptır burası bizim babamızın şirketi değil burası Silivrispor Kulübü, burası Silivri halkının kulübü. Siz de buranın belediye başkanızınız bu kulüp sizin de kulübünüz. 161 bin TL’yi 3 Milyon olarak fatura etmek hangi akla mantığa sığar?” diyerek tepki gösterdi.



DURU: DÖNEMİMİZLE İLGİLİ KULÜBÜMÜZÜN HİÇBİR BORCU YOK

Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında Duru’nun yaptığı açıklamalar şu şekilde: “Bildiğimiz üzere Silivrispor konusu ile 15 gündür başarılarının yanında Silivri Belediyesinde yoğun bir gündem oluşturdu. Bizlerle ilgili, kulüple alakalı değişik söylemlerde bulunuldu. Biz de bunlara cevaben böyle bir toplantıyı düzenleme gereği hissettik. Hem mevcut durumumuzu özetlemek hem mali tabloyu sizlerle, sizlerin aracılığıyla da kamuoyuyla paylaşmak adına, kendimizce, bize yakışan şekilde nezaket sınırlarında açıklamak için buradayız.

Takımımız bildiğiniz gibi 7. maçını oynadı bu hafta. Şükürler olsun ki 7 maçta kayıpsız galibiyetimizi aldık. Biz liglerin en az gol yiyen, en çok gol atan takımıyız. Bu başarı hepimize ait gurur duyuyoruz. İnşallah sonunu da iyi getiririz. Kulübün durumu ise, geçen yıldan biliyorsunuz, 8 Milyon civarı bir borçla devir almıştık. 8 Milyon’dan 2 Milyonu’nu erittik, 6 Milyon gibi bir sabit borçla devam ediyor. Bizim dönemimizle ilgili yaptığımız tüm harcamaları hiç birini açık hesaba yazdırmıyoruz, hiçbir borçlanma yapmıyoruz hepsini ödüyoruz. Bizim dönemimizle ilgili kulübümüzün hiçbir borcu yok. Diğer branşlarımızı dondurmak zorunda kaldık çünkü ekonomik tablo çok parlak gözükmüyordu. Kulübümüzün durumu özetle böyle.



“MAÇLARIMIZDA YÜZDE 40 CİVARI KADIN VE ÇOCUK MAÇLARIMIZI İZLİYOR”

Peki, neler oluyor? Hafta sonları iç saha maçlarımızda geçen yıldan bu yana biz gerçekten şampiyonluğu yakaladık. Deplasmanlara gidiyoruz inanın hiçbir deplasmanda göremediğimiz kadın ve çocukların sayısal çoğunluğunu Silivri Stadı’nda görüyoruz. Bu inanılmaz bir şeydir o kadar çok kadın ve çocuk geliyor ki maçlarımıza asıl şampiyonluk budur. Hangi ligde olduğundan ziyade kimlerin senin maçını takip ediyor, sen onlara keyif verebiliyor musun, onlar sana destek oluyor mu, manevi olarak yanında oluyor mu işte bunlar önemli. Maçlarımızda yüzde 40 civarı kadın ve çocuk maçlarımızı izliyor.

“EKONOMİK OLARAK AZLA BİR ŞEY BEKLEMİYORUZ AMA MANEVİ DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Maçlarımızda kadınlardan ve çocuklardan manevi destek buluyoruz. Başka makamlardan da manevi destek beklediğimiz yerler var. Bunlardan destek alamıyoruz. Maçlarımıza özellikle protokolden çok fazla gelen olmuyor, iş insanlarından da çok fazla gelen olmuyor. Biz ekonomik olarak çok fazla bir şey beklemiyoruz ama manevi olarak desteğe ihtiyacımız var.”

“HEPİMİZİN SİYASİ GÖRÜŞÜ VAR AMA KULÜBE SİYASETİ SOKMADIK”

“Kulüpte siyaset yapıyoruz diye söylenildi” diyerek bu yöndeki iddialara değinen Duru, “Arkadaşlar hiçbirimiz panda değiliz, hepimizin siyasi görüşü var ama biz kulübe hiçbir zaman siyaseti sokmadık. Ben kulüp başkanı olduktan sonra siyasi bir tane demecimizi görmedeniz, ticari demeçlerim, paylaşımlarım olacaktır. Ben ticaret yapıyorum, piyasayı tabii ki özetleyeceğim. Bunların hiçbiri kulübü kullanarak yaptığım demeçler ya da açıklamalar değildir.



“GÖREVİMİZ BİTER O ZAMAN SİYASET NASIL YAPILIR GÖRÜRSÜNÜZ HEP BERABER”

Kulübü siyaseten kullananlar seçim öncesi kulübün formasını üstünden çıkarmayıp siyasete alet edenlerdir! Seçim öncesi neden her gün Silivrispor forması üstünüzdeydi? Bu kulübü, ‘siyasete alet etmek’ değil mi? Biz siyaset yapmadık bizi karıştırmayın. Görevimiz biter o zaman siyaset nasıl yapılır görürsünüz hep beraber. Biz ya siyah ya da beyaz oluruz asla gri olmayız” dedi.

“SİLİVRİSPOR’A BORCU VAR VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRMELİ BAŞKAN”

“Tesis yapımı ile ilgili konuşmalar oldu” diyerek açıklamalarını sürdüren Duru, “Evet, tesis istiyoruz. Tesisi biz yapamayız, tesisi hükümet, yerel iktidar yapacak. Biz bu kadar borçla boğuşurken bir de kulübü sportif başarıda zirveye taşımışken bir de tesis yapacak gücümüz kesinlikle yok. Tesisi, “Tesis olması gerekiyor” diyenler yapmalı, belediye başkanı yapmalı tesisi. Belediye başkanlığının ilk dönemlerdeki çarşı toplantılarında bir söz verildi. Silivrispor’a 10 bin kişilik stat, yanında idman sahaları, lojmanları, dinlenme alanları olan bir tesisten bahsedildi biz bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Bize ekonomik destek vermesin ama verdiği sözü yerine getirsin. Giydiği Silivrispor formasıyla kendini tanımayan kesime tanıttı. Silivrispor’a borcu var bu sözünü yerine getirmeli Başkan” şeklinde konuştu.

“ “VERECEĞİZ, BİZ HALLEDECEĞİZ” DEDİĞİ HİÇBİR ŞEY GERÇEKLEŞMEDİ”

Duru değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Geçen haftaki davetine katılmadığımız için, Başkan aramızdaki mesajlaşmaları meclis kürsüsünden okudu. Biz göreve geldikten sonra 2 yıl içinde Başkana 5 veya 6 kez gittik. Her gittiğimizde bir sonraki gidişimiz için bizlerden ekonomik tablo, bir takım giderlerin çizelgelerini ve neleri kendilerinin karşılayabileceği yönünde bilgiler istedi. Biz bu çalışmaları yaptık ve kendilerine sunduk. Altyapı hocalarımızın giderleri, personel maaşlarımızın giderleri, yemek giderleri kendileri tarafından karşılanacaktı. Kendilerinin “Vereceğiz, biz halledeceğiz” dediği hiçbir şey gerçekleşmedi. Biz kafamıza göre taleplerde bulunmadık. Kulübün elinden alınan otogar ve otopark gelirlerini talep ettik. Kendileri Silivrispor’a vereceğiz dediği için talep ettik.

“KENDİ HATASINI KENDİSİ SERVİS ETTİ”

Bize söylemediğini bırakmayacak, kulüp yöneticilerine “Doyumsuz” diyecek, bir sürü hakaretlerde bulunacak ve hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra “Sizi misafir etmek istiyoruz” diyecek. Onurlu bir insan olarak kendi adımıza söylüyorum gitmedik, gidemezdik. Biz 2 yıldır burada görevdeyiz sizi 5-6 kez ziyaret ettik, siz kulübü bir kere ziyaret ettiniz mi? Sayın kaymakamımız dahi bizi burada ziyaret etti. Başkan bu kulüpte futbol oynadığını söylüyor muhtemelen burada da yatıp kalkmıştır o zaman burası lojmandı çünkü. Bir kere bizi ziyaret etti mi ki biz gitmediğimiz zaman bize tavır yapıyor. Suç işlemişiz gibi mecliste özel mesajlarımızı okuyor. Ben bundan gurur duydum bu bir duruştu ve duruşumuzu onun sayesinde de herkese bildirmiş olduk. Kendi hatasını kendisi servis etti.”

“SENİN TAKIMIN ÖNCE PROFESYONEL ÇIKACAK ONDAN SONRA ALTYAPIDAN FUTBOLCU ÇIKACAK”

Altyapı ve tesis konusunda açıklamalarla sözlerine devam eden Duru, “Bir tane futbol topu almayanlar kesinlikle altyapıdan bahsetmesin. Altyapı sorumlumuz Vedat Tunbar şimdiye kadar 100 Bin TL yatırım yaptı altyapımıza sırt malzeme desteği olarak. 2 yıldır 300 Bin TL’ye kadar yatırım yapıyoruz altyapılara. Ama şunu da yapıyoruz; bir sahayı 4’e bölerek çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin Kadir Topbaş ve çok teşekkür ediyorum Ekrem İmamoğlu’na iyi ki orayı yaptınız. Sahayı 4’e bölerek 4 farklı kategori çalışıyor. Bir stat 4’e bölünerek çalışılacak oradan futbolcu çıkacak ondan sonra senin takımın amatördeysen sen o futbolcuyu tutabileceksin elinde, senin takımın amatördeyken sen o futbolcuları elinde tutamazsın. Hedefi Silivrispor olmadıktan sonra çocuğun ailesi tutmaz zaten. Senin takımın önce profesyonel çıkacak o bir hedef olacak ondan sonra altyapıdan futbolcu çıkacak. Bunun için de tesis yapacaksın. Siz yapacaksınız söz verdiniz.

“BİZ BU HAKARETLERİ HAK EDEN İNSANLAR DEĞİLİZ”

Geçen sezon şampiyonluk gruplarına gittik bizi ziyaret etmedi Başkan. Burada İstanbul’daydı Ankara da falan da değil. Ziyaret edip başarı dileseydi manevi olarak yanımızda olsaydı bile biz şampiyon olabilirdik. O maçta protokolde en öne sandalyeleri dizip gururla maçı izlediler, bizim yarattığımız takımı izlediler. Biz yine bu gururu onlara yaşatacağız. Yine başarıya onları ortak edeceğiz. Biz yine final oynayacağız. Biz yine onları en öne oturtacağız. Biz en öne oturmak için bu kulüpte görev almıyoruz. Onlar dahil insanları sevindirmek için görev alıyoruz. Çok üzgünüz biz bu hakaretleri hak eden insanlar değiliz, hepimiz iş güç sahibi insanlarız. Biz kendilerine bize bunları söylemini yakıştıramadık, çok üzüldük, en ufak bir saygısızlığımız olmadı bundan sonra da olmayacak. O bizim şehreminimiz nasıl bir saygısızlığımız olabilir ki!?” diye sordu.



“FATURASINI BİZE KESEMEZSİNİZ ÇÜNKÜ VAR OLAN BİR TESİSİ YOK ETTİNİZ”

Tesisin yıkılıp yeniden yapılması konusuna de değinen Duru, “Tesis değimiz de lojmandır arkadaşlar. Evet, orası yıkıldı. Sayın Başkan en son “Ben yıkmadım hükümet yıktı” dedi. Siz bu hükümetin ortağı değil misiniz? Yıkılmaması için ne yaptınız? Yıkıldı ise yapacaksınız. Oradaki maliyeti de bize fatura edemezsiniz. Biz ‘Konfor alanımızı iyileştirin orayı yıkın’ demedik ki size. Tesisimizi yıktıysanız aynısını bize yapın istedik. Şükürler olsun aynı tesisi içini iyileştirerek daha da güzelleştirerek yaptı ve bize teslim etti. Faturasını bize kesemezsiniz çünkü var olan bir tesisi yok ettiniz” şeklinde konuştu.



“KABUL ETMİYORUZ 3 MİLYON’UN SİLİVRİSPOR’A VERİLDİĞİ SÖYLEMİNİ”

Başkan Volkan Yılmaz’ın kulüp ile ilgili destek açıklamalarını irdeleyen Duru, “3 Milyon maliyet” diyorsunuz, bir tesisin taşınmasında bu kadar maliyet çıkmaz. Biz 3 Milyon’a orayı betonarme yapardık. Birçok şeyin de sponsorluklarla olduğuna ben şahidim. Neyle ne şekilde olduğun önemli değil olduğu önemli ve bunun içinde teşekkür ettik yine ediyoruz. Yıktıysanız o zaman hükümete yaptıracaktınız o zaman. Kabul etmiyoruz 3 Milyonun Silivrispor’a verildiği söylemini. Bize belediyeden verilen 150 bin TL nakit bu sezonla ilgili 11 Bin TL de market fişi verildi. 100 Bin TL’de biz tesiste kalmadığımız zaman sürecinde otelde kaldık; onu da kabul etmiyoruz tesisimizi yıkmasaydınız bu masraf da çıkmazdı.

“3 MİLYON 600 BİN BİZ VERECEĞİZ, 161 BİN TL SİZ VERECEKSİNİZ, SONRA BİZE DOYUMSUZ DİYECEKSİNİZ”

Siz bize 161 Bin TL verdiniz. Biz ne verdik? 1 Milyon 600 Bin TL sadece bu sezon için. Bu reva olamaz. 2 Milyon TL daha sezon sonuna kadar veriyoruz yönetim olarak. 3 Milyon 600 Bin biz vereceğiz 161 Bin TL siz vereceksiniz, sonra bize doyumsuz diyeceksiniz. 161 bin TL ile mi doyulacak? O parayı size iade etmeye hazırız, yarın hesap numaranıza atarız. Otobüsünüzü de lafını yaparsınız onu da iade etmeye hazırız. Ayıptır burası bizim babamızın şirketi değil burası Silivrispor Kulübü, burası Silivri halkının kulübü. Siz de buranın belediye başkanızınız bu kulüp sizin de kulübünüz. 161 bin TL’yi 3 Milyon olarak fatura etmek hangi akla mantığa sığar?



“TELEFON DİREĞİ AŞI TUTMAZ”

Başkan bey telefon direği aşı tutmaz, yüzleşmek zordur ama mecburidir. Yüzleşin söylediklerinizle ve yaptıklarınızla rica ediyoruz. Biz saygıyı hiç kaybetmedik yine kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZ GARİPLERİN HAKLARINA GÖZ DİKECEK İNSANLAR DEĞİLİZ”

“Bizler fakirlere verilecek olan parayı Silivrispor’a verin diyecek insanlar mıyız?” diye sözlerini sürdüren Duru, “Bu paralar gariplere gidecekse biz o paraya talip olur muyuz? Gariplere verilecek olan para mı Silivrispor’a veriliyor? Bir günlüğüne burada güreşler oluyor, milyonlarca para harcanıyor o para gariplere gidecek para değil mi? Onlarca sanatçılara paralar veriliyor o paralar gariplere gidecek paralar değil mi? Ben bu ilçenin vatandaşıyım bu belediyeye vergi ödüyorum vatandaş olarak soruyorum o paraların gariplere gitmesi gerekmiyor mu? Laf ola beri gele. Biz gariplerin haklarına göz dikecek insanlar değiliz” dedi.



“SİYASET DİYECEKLER HAYIR BU BİR DURUM TESPİTİDİR”

“Geldiğimiz noktada kulübün tüm gelirleri elinden alınmıştır arkadaşlar” şeklinde açıklamalarını özetleyen Duru, “3 yıldır otopark ve otogar gelirleri kulübe gelmiyor. Geldiği söylendiği rakam ise bizlerin işlettiği dönemde gelen bir aylık gelirdir. 150 Bin TL bir ayda gelen gelirdir. Gariplere verilecek bu para madem verilsin biz istemiyoruz! Kulüp maalesef bu dönemde amatöre düşmüştür. Kulübün stadı maalesef bu dönemde yıkılmıştır. Kulübün gelirleri bu dönemde elinden alınmıştır. Şimdi buna siyaset diyecekler hayır bu bir durum tespitidir” diyerek sözlerini noktaladı.



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