Duru, Silivrispor hepimizin

Pazar günü saat 14.00'da Zonguldak deplasmanında Karadeniz Ereğli takımı ile hayati bir maça çıkmaya hazırlanan Silivrispor'da Kulüp Başkanı Akgün Duru 'Allah'ın izni ile bu çocuklar bu maçta gereğini yapacaklardır' dedi.

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  • 26.03.2022 13:27
  • Güncelleme: 26.03.2022 15:16
Duru, Silivrispor hepimizin
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Grubunda en yakın rakibi ile deplasmanda karşılaşacak olan Silivrispor’da Başkan Akgün Duru oldukça net konuştu ve bu zorlu maçtan üç puanla döneceklerini belirtti. Kulüp Başkanı Akgün Duru yaptığı açıklamasında; “Sevgili Silivrispor Sevdalıları, bu hafta çok önemli, adeta bir final maçına çıkıyoruz. Şükürler olsun buraya kadar geldik. Bizi buraya kadar getiren başta hocalarımız ve futbolcu kardeşlerime güvenimiz tamdır. Allah’ın izniyle bu çocuklar bu maçta da gereğini yapacaktır. Sizler dualarınızı esirgemeyin yeter. Ne demiştik? Silivrispor hepimizin” dedi.

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