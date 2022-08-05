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Duru, Tekrar profesyonel lige çıkacağız

Silivrispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gümüşyaka'da kamp yaptığı oteli ziyaret eden Başkan Akgün Duru ve yönetim kurulu üyeleri hem oyuncularla tanıştılar hem de onların yeni sezon hakkındaki düşüncelerini dinlediler.

Duru, Tekrar profesyonel lige çıkacağız
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Gümüşyaka’da kampa giren Silivrispor’da Başkan Akgün Duru oyuncularına hitaben yaptığı konuşmasında; “Yeni sezon hakkımızda hayırlısı olsun Allah kaza bela vermesin İnşallah ve sonu da güzel olsun. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var, özellikle onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Silivrispor Kulübü 65 yıllık bir kulüptür, geçmişinde profesyonel lig ağırlıkta olan bir kulüptür. 2017-2019 yılları arasında 2. Ligde olan bir kulüptür. Maalesef şanssızlık sonucu amatöre düştük. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik, hocalarım oyuncu arkadaşlarım bizlere güzel bir sezon yaşattılar kendilerine teşekkür ediyorum, final maçında penaltılarda elendik. Olabilir nasip bu. Biz sadece sonuç olarak bakmıyoruz. Bakın bizler burada başkancılık veya yöneticilik oyunu oynayan insanlar değiliz. Bizler sizlerin ağabeyleri olarak buradayız. Sizlerin her türlü sorununuzda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizlerden öncelikle istediğimiz şudur ki Silivrispor Kulübü örnek bir spor kulübüdür ve sizlerde örnek sporcular olacaksınız. Hayırlısıysa sizlerin de desteği ile tekrar profesyonel lige çıkacağız. Yeni sezonda hepinize tekrar başarılar diliyorum” dedi.

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Sporturk/ Engin Akın

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