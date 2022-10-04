Duru, 'Yeni başladık ve sonunu da hep birlikte getireceğiz'

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta mücadele eden ve ilk lig maçında Görükle İpekspor’u 1-0 yenen Silivrispor’da keyifler yerinde. Kulüp Başkanı Akgün Duru yaptığı açıklamasında; “Oldukça zor bir maçtı. Ligin ilk maçları her zaman zorlu geçer ve bu zorlu maçtan da 3 puanla ayrılmak sevindirici. Geçen sezon ki destek devam ediyor. Silivri halkı gösterdiğimiz özverili çalışmayı tribünleri doldurarak destekliyor. Tüm takım arkadaşlarımı, oyuncularımı, teknik ekibimizi ve bizlerin yanında olan tüm Silivrililere teşekkür ediyorum. Yeni başladık ve sonunu da hep birlikte getireceğiz” dedi.