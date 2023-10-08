Dusan Tadic, 6. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Kasımpaşa maçında penaltıdan attığı golle sarı-lacivertli formayla 6. golüne ulaştı.

Dusan Tadic, 6. golüne ulaştı
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Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Kasımpaşa maçında penaltıdan attığı golle sarı-lacivertli formayla 6. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, 1 gol atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Tadic, 45+3. dakikada penaltıdan fileleri havalandırırken, Süper Lig’de ikinci gol sevincini yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 6’ya yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Dusan Tadic 90 dakika sahada kaldı.