Duşanbe'de Osmangazi rüzgarı

Tacikistan’da düzenlenen Uluslararası Duşanbe Yatırım Forumu 2023’e katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sanayi ve tarımla kalkınan Bursa’yı tanıtma görevini üstlendi. Tacikistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından davet edilen Başkan Dündar, farklı ülkelerden devlet yetkilileri ve iş insanlarıyla temaslarda bulundu, Bursa’nın ekonomik verilerini ve ihracatını anlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tacikistan Devlet Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Duşanbe Yatırım Forumu’nun açılış törenine katıldı. Törene Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Marat Hüsnullin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Hükümet Ofisi Başkanı Galimcan Koyşıbayev’in yanı sıra diğer devletlerden üst düzey konuklar, ilgili Bakanlık ve dairelerinin yöneticileri de katıldı.

Bursa 195 ülkeye ihracat yapıyor

Uluslararası Duşanbe Yatırım Forumu’nda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın Türkiye ve Dünya için çok önemli bir şehir olduğunun altını çizerek, 195 ülkeye ihracat yapan bir şehirde hem sanayinin hem de tarımın her geçen gün geliştiğini, büyüdüğünü söyledi.

17 Organize Sanayi Bölgesi’yle Türkiye’nin üretim üssünün Bursa olduğunu belirten Dündar, “Bursa 17 OSB ile Türkiye’nin en fazla OSB’sine sahip kent konumundadır. Bursa’da tekstil, otomotiv, makine-metal imalatı, tarıma dayalı sanayi ve gıda, mobilya gibi sektörler ön plana çıkmaktadır. Öne çıkan sektörlerinin yanında Bursa, raylı sistemler, havacılık, savunma gibi yükselen sektörleri ile de yüksek teknolojili ürünler üretiyor. Bursa’nın ihracatı geçtiğimiz yıl 16 milyar 162 milyon 737 bin dolara ulaştı. Bursa’dan 195 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Sanayinin dışında Bursa aynı zamanda bir tarım şehridir. Verimli topraklarında sayısız türden meyve ve sebze yetişmektedir” dedi.

Başkan Dündar’ı dinleyen yetkililer aynı zamanda Bursa’nın tanıtım filmini izlediler.

Temaslarda bulundu

Başkan Dündar, beraberindeki heyetle birlikte Tacikistan’da bir dizi ziyaret de gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Uğur Acar’a yapan Dündar, daha sonra Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknoloji Bakan Yardımcısı Timur Yoribel ve Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Ashurboy Solehzoda ile bir araya geldi. Her iki görüşmede de karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Bursa’daki iş insanlarının yatırım ve ticaret yapabilecekleri sahalar konuşuldu. Başkan Dündar, Khatlon eyaleti Bokhtar Belediye Başkanı Feyzullah Barotzoda, Kushoniyon Belediye Başkanı İkromiddin Valizoda’yı da makamında ziyaret etti.

Bursa’yı tanıtma fırsatı buldu

Forum çerçevesinde düzenlenen Central Asia Expo fuar alanını da gezen Dündar, buradaki yabancı medyaya Bursa ve Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında röportaj verdi. Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Uğur Acar’ın da eşlik ettiği programlar sonrasında Duşanbe Belediye Başkan Yardımcısı Sidjouddin Salomzoda ve Tacikistan Yatırım Ajansı Başkanı Sadi Kodirzoda ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Dündar, Bursa’nın doğal ve tarihi güzelliklerini de anlatmayı ihmal etmedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tacikistan’daki temasları çerçevesinde Duşanbe TİKA Başkanlığı’nı da ziyaret ederek göreve yeni atanan TİKA Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal’a başarılar diledi.