Düşen kargo uçağının kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan’dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan’da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon’dan Azerbaycan’a gittiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu TSK’ya ait C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü duyurdu. Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı.

Kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50’de Trabzon’dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan’ın Gence şehrine 11.06’da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20’de Türkiye’ye gelmek üzere Gence’den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.