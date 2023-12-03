Düşen zeytinleri toplamak için seferber oldular

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çiftçinin satmak için götürdüğü zeytinler römorktan düştü, bazı vatandaşlar yere düşen zeytinleri toplamak için seferber oldu.

İznik’te tarladan zeytinleri toplayan çiftçi, kooperatife zeytinleri satmak için traktörüyle yola çıktı. Yeni sanayi sitesi önünde römorkta bulunan zeytin dolu seleler yere düştü. Durumu gören bir grup vatandaş ise düşen zeytinleri toplamaya çalıştı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.