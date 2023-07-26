Düşmanın iletişimini 'MERT' kesecek

METEKSAN Savunma tarafından geliştirilen MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, düşman unsurların haberleşmesini keserken, el yapımı patlayıcı (EYP) saldırılarından da koruma sağlayacak.

METEKSAN Savunma, bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’23) 6 yeni ürününü sergiliyor. Firmanın yeni ürünlerinden MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ve FELIX Mobil İHA Savunma Sistemi, muharebe sahasında Mehmetçik’e operasyonel üstünlük sağlayacak. METEKSAN Savunma Haberleşme Bölümü İş Geliştirme Direktörü Harun Solmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yeni ürün ile fuarda yerlerini aldıklarını, bu ürünlerin başında özellikle elektronik harp alanında yakın zamanda çok başarılı işler yapan MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sisteminin geldiğini belirtti. MERT’in kendi alanında çığır açacak bir projenin çıkışı olduğunu ifade eden Solmaz, "Özellikle silahlı kuvvetlerimizin son zamanlarda ihtiyacı olan bir çerçevede geliştirilmiş bir ürünümüz. O öncelikli olarak bu burada lansmanını yaptığımız, öne çıkardığımız bir çalışma. Bir diğer ürünümüz de Ulaq ailesinin yeni bir ferdi. Kamikaze ona ’Kama’ dedik. İnşallah hani envantere girdiğinde gerçekten kendini gösterecek ve yakın zamanda da özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Deniz Kuvvetlerimizin başarılı operasyonuna katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Helikopter Engel Tespit Sisteminin (HETS) de fuarda tanıtıldığını vurgulayan Solmaz, "Uzak menzillerden elektrik hatların test ederek aslında can güvenliği sağladığı bir projenin çıkışıdır. Son zamanlarda biliyorsunuz helikopter kazalarında insanlarımızı da kaybettik. Bunun çıkışı olarak yine Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) önderliğinde başlatılan bir projenin sonucudur. Yaygınlaştırılmasıyla birlikte gerçekten silahlı kuvvetlerimizin üzüntülü yaşa haberleri azaltmayı hedefliyoruz. Bir diğer ürünümüz de yine Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katılan bu insansız deniz araçları ve daha küçük deniz araçlarında kullanılacak olan sonar sistemi. Zaten MİLGEN gemilerinde karakol gemilerinde kullanılan bir MİLGEM sonarımız var. Onun bir ürünü salınabilir bir sonar sistemiyle sizlerin karşısına çıktık bu fuarda. Onların da detaylı olarak bilgilerini kullanıcılarımıza, silahlı kuvvetlerimize ve meraklı ziyaretçilerimize anlatıyoruz" diye konuştu.

MERT düşmanın iletişimini kesecek

Muharebe alanında genelde bu jammerlar sayesinde dost düşman konuşmalarında ciddi bir sıkıntı yaşandığını anlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"Kendimizi koruyalım derken kendi sistemlerimizi de karıştırır bir pozisyonda buluyoruz. Dolayısıyla bu sistemi kullandığımızda kendi birliklerimiz rahatça konuşabilirken, seyrüsefer sistemlerini çalıştırabilirken düşman sistemler susturulacak. Dolayısıyla bir kirlilikten kurtulmuş olacağız ve daha güvenli bir şekilde birliklerimiz ya da işte kritik teşviklerimiz korunmuş olacak. Bu önemli bir parametre. Bir bu reaktif cevır dediğimiz bir yeni nesil haberleşme sisteminin altyapısının kurması anlamına geliyor. Bu anlamda da önce bir yapılanmayla silahlı kuvvetleri bu sistemlerin envanterine kazandırıyor."

FELIX dron saldırılarını engelleyecek

FELIX Mobil İHA Savunma Sistemi hakkında da bilgi veren Solmaz, "Son dönemde biliyorsunuz dron tehditleri inanılmaz farklı tipte saldırılarla silahlı kuvvetlerimizi ve kolluk kuvvetlerimizi rahatsız etmekte. Bu konuyla ilgili yeni bilgi geliştirdiğimiz ürün de bu fuarda karşımıza çıktı. Adına ’FELIX’ dedik. Sahip olduğumuz AEAS radarı ve sahip olduğumuz jammer sistemiyle hareket halindeki bir konvoyun dron saldırılarından, sürü saldırılarından korunması üzerine kurulu yaptığımız yeni bir çalışmamış. Umarım bunu özellikle VURAN aracına MERT’i entegre ettiğimiz altyapıyla birlikte kullanacak bir versiyonu yakın zamanda sizlere göstereceğiz. Bunun da gerçekten anlamlı bir şekilde kritik birçok hareket halindeki birliklerinizin korunmasında görev alacağını değerlendiriyoruz. Bu fuarda da bunu sergiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.