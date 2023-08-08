Duvar arasına sıkışan yavru kediler kurtarıldı
Kırklareli'nde duvar arasına sıkışan 5 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli’nde duvar arasına sıkışan 5 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yıldız Mahallesi Emel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın merdiveni ile duvarı arasından kedi sesi duyan apartman sakinleri durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 5 yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.