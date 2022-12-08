Duvara çarpan minibüs sürücüsü camdan fırladı, o anlar kamerada

Ankara’da kontrolden çıkan yolcu minibüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün camından fırlayan sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Keçiören’in Ayvalı Mahallesi’nde yer alan Estergon Caddesi’nde meydana geldi. Osman E.’nin rampa aşağı seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü metrelerce savrulup yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada minibüsün ön camından fırlaması sonucu yaralanan Osman E. hastaneye kaldırılırken, kaza anında minibüste yolcu olmaması olası bir felaketin önüne geçti. Olayda minibüs hurdaya dönerken istinat duvarı yıkıldı, park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

“Camla birlikte kendisinin de düştüğünü gördüm”

Kazayı gören çevre esnaflardan Taner Bağ, “Dolmuşun yukarıdan freni arızalanmış bir şekilde geldiğini düşünüyorum. Aracın ışıkları yanmıyordu. Sürücünün uykusuz olduğunu düşünüyorum. Önündeki araca vurmamak için direkt rampa yukarı manevra yaptı. Dönemeyince de istinat duvarına çarptı. Camla birlikte kendisinin de düştüğünü gördüm. Araç arka tarafa doğru gitti. Binadan da yardım edenler oldu yaralıya. Sürücü ayağa kalkamayacak durumdaydı. Sağlık ve polis ekipleri de gelmişti. Müdahale ettiler” ifadelerini kullandı.