Duvara çarpıp çukura düşen alkollü şahsın ilginç anları kamerada

Arnavutköy’de alkollü olduğu iddia edilen adam ayakta durmakta zorlanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bir binanın duvarına çarpıp kaldırımdaki çukura düşen adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs yokuşta dengesini kaybetti. Sağa ve sola yalpalamaya başlayan şahıs, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptıktan sonra kaldırımda bodrum kata giriş için bırakılan çukura düştü. Görenleri gülümseten ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.