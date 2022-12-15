Duvara çarpıp takla atan otomobil 2 kişiye mezar oldu, kaza anı kamerada

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde önünde bulunan aracı sollamaya çalışan sürücü, aracının kontrolünü kaybedince bir fabrikanın duvarına çarpıp takla attı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise fabrikanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 23.45 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir sanayi kuruluşunun önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdullah Cabi (26) idaresindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, Göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada kontrolden çıktı.

Fabrika duvarına çarptı

Sollama esnasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı. Otomobil takla atıp hurdaya döndü. Kazayı fark eden fabrika çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 Sağlık Ekipleri araç içinde bulunan sürücü Abdullah Cabi ile yanında bulunan A.T.’nin (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı inceleme yaptı

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada otomobilin önünde seyir halinde olan 77 DS 515 plakalı bir otomobili solladıktan sonra kontrolden çıktığı ve fabrikanın güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak takla attığı görülüyor. Kaza sonrasında polis ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra iki kişinin cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında otomobilin solladığı diğer otomobilin ise olay yerinde durmadan ayrıldığı belirlendi. Kazada ölen Abdullah Cabi’nin annesi ise acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Anne olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.