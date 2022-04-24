Duvarı delip girdikleri mağazadan 450 bin liralık ürün çaldılar

Sultangazi'de duvarı delerek bir telefon mağazasına giren hırsızlar, kasadaki 450 bin liralık cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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  • 24.04.2022 14:09
  • Güncelleme: 24.04.2022 16:20
Duvarı delip girdikleri mağazadan 450 bin liralık ürün çaldılar
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Sultangazi’de duvarı delerek bir telefon mağazasına giren hırsızlar, kasadaki 450 bin liralık cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304. Sokak’ta 1 Nisan günü N.A.A’ye ait cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, çelik kasadaki maddi değeri 450 bin TL olan cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı. Şüphelilerin mağaza duvarını delip içeriye girmeleri ve kasayı boşaltmaları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar 20 Nisan günü Zeytinburnu ve Büyükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 76 bin 200 TL ve kasa açmaya yarayan aletler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. ise serbest bırakıldı.

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İHA

SHA Editör
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