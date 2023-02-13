Duvarları üniversiteli öğrenciler güzelleştiriyor

Eskişehir’deki bir mahallenin duvarlarına yapılan grafiti resimleri çevre esnafının ve mahalle vatandaşlarının büyük beğenisini kazandı.

Bir alışveriş merkezinin arkasında bulunan bölgedeki duvarlara yapılan grafiti resimleri görenlerin dikkatini çekti. Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde, Safiyet Sokak, Tunç Sokak ve Kolcu Sokak gibi bölgedeki çoğu sokakta evlerin duvarlarına yapılan grafiti resimleri vatandaşlardan olumlu yorumlar aldı. Apartman yöneticilerinin de müsaade ettiği grafiti resimlerini üniversiteli sokak sanatçılarının yaptığı ifade edildi. Bir otoparkın duvarlarına yapılan grafiti resimleri gözlere çarptı.

"Resimlerin güzel olduğunu düşünüyorum"

Çevre esnafı Murat Yücel, sokak sanatçıları duvarlara resim yapmadan önce sokağın çirkin göründüğünü ancak şu anda daha renkli olduğunu söyledi. Bölgedeki grafiti resimlerinin çoğu kişiden olumlu yorumlar aldığını belirten Yücel, “Dükkanımızın önündeki otoparka yapılan grafiti resimlerinin güzel olduğunu düşünüyorum. Eskiden duvarlarda çirkin bir görüntü vardı, şimdi daha renkli oldu. Bunları genç sokak sanatçıları ücretsiz yapıyorlar. Gayet keyifli ve güzel işler, duvardaki resimler bizi de memnun ediyor. Buraya gelen vatandaşlar da resimler hakkında güzel yorumlar yapıyorlar, kimlerin yaptığını soruyorlar. Biz de çocukların zevkine yaptığını söylüyoruz, durumu anlatıyoruz. Vatandaşlar da gayet memnun, seviyorlar. Gelip resim çektirenler çok oluyor. Burası belediyenin yeri, onlar böyle şeylere daha hoş görülü yaklaşıyorlar. Aslında orayı kendileri boyatacaklardı ama sokak sanatçıları boyayınca öyle kaldı. Şu anda tepki de yok, gayet olumlu ve güzel sonuçları var. Bazen turistler bile buraya uğruyor, hoşlarına gidiyor” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar olarak biz de onlara destek çıkmak istiyoruz”

Bölgeden geçen bir vatandaş olan Salih Soner üniversiteli gençlerin yaptığı grafiti resimleri hakkında şunları söyledi:

“Yapılan resimler insanlık için güzel bir şey, çocuklar bunları yapınca çok mutlu oluyorlar. Gelenler de devamlı resim çektiriyorlar. Müsait olan bütün duvarlara insanların görebileceği şekilde böyle resimlerin yapılmasına bizim gönlümüz çok razı. Vatandaşlar olarak biz de onlara destek çıkmak istiyoruz. Bu resimleri genellikle üniversiteli gençler yapıyorlar.”