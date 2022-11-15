Duyarlı fabrika çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

Bilecik’te 1. OSB’de faaliyet gösteren bir plastik fabrikası çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından fabrika çalışanların talepleri doğrultusunda bir kan bağış kampanyası düzenlendi. Fabrikaya gelen Kızılay yetkilerine tek tek form doldurak kan bağışı yapan duyarlı çalışanlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay tarafından, fabrika personeline kan bağışının ihtiyaç sahiplerine ve bağış yapan kişiye faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede; kan bağışının bağışçıya en önemli faydasının, hiç tanımadığı üç kişinin hayatını kurtarmak olduğu, kan verildiğinde bağışçının vücudundaki kan hücrelerinin yenilenmesi nedeniyle kişinin daha sağlıklı ve daha güçlü olmasını da sağlayabileceği belirtildi.