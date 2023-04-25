Duyduğu ezan sesinden etkilendi Ayasofya'da müslüman oldu

Turizmde dünya kenti UNESCO’ya aday turizm kenti İznik’i ziyaret eden Rus turist etkilendiği ezan sesinden dolayı İznik Ayasofya Camisi’ne giderek müslüman oldu.

35 yaşındaki Rus turist Aleksi Lobkov, turistlik gezi için geldiği İznik’te Ayasofya Camisi’nde okunan ezandan etkilendi. Ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanışan Aleksi Lobkov Ayasofya Camisi’nin baş imamı Mahmut Şahin’i ziyaret ederek Kelime-i şahadet getirip müslüman oldu. Aleksi’nin adı ise Abdullah oldu.