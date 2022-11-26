Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi

Düzce'de meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliğinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Burada zarar gören okullarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Özer, bütün illerde okullarda güçlendirme çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Öte yandan Bakan Özer, Düzce'de eğitim ve öğretime 1 hafta ara verildiğini de açıkladı.

“Okullarımızda güçlendirme çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız”

Düzce'nin, 1999 depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığının sürekli gündeminde olan illerin başında geldiğini aktaran Bakan Mahmut Özer, “Düzce'deki eğitim sistemindeki okulların yüzde 63'ü 1999 sonrası yapılmış okullar. Dolayısıyla sağlam okullarımız. Diğer okullarımızla ilgili güçlendirme çalışmalarını bakanlık olarak biz son 2 yılda gerçekten çok büyük bir destekle yürütüyoruz. Burada altını çizmemiz gereken bir şey var; Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle son 1 yıl içerisinde deprem güçlendirmesi çerçevesinde hiçbir ilimize yatırım bütçesi ile ilgili sınırlama koymadık. İllerimiz mümkün olduğu kadar 2022 yılı içerisinde bütün güçlendirme çalışmalarını yapsınlar diye hak ediş bazlı bir sisteme geçiş yaptık. Bugün değerlendirme toplantısında gördük ki aslında bir önceki ziyaretimizde o güçlendirme çalışmalarına vermiş olduğumuz destekle okullarımızın tamamının güçlendirme çerçevesine alındığını ve bugün belki yaşanılabilecek bazı olumsuzlukların o karardan dolayı hızlı bir şekilde çözüldüğünü görmekten mutluluk duyuyorum. Sadece Düzce özelinde değil, deprem kuşağında olan bütün illerimizde güçlendirme çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bununla ilgili hiçbir kaynağımızda eksiklerimiz yok. Tüm illerimizle ilgili gerekli desteklerimizi sağlıyoruz” dedi.

“Zarar gören okullarımızdaki öğrencilerimizi aynı okulda eğitim-öğretime almayacağız”

Deprem sonrası 5 okulun hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sürecin devam ettiğini kaydeden Özer, “Buradaki okullarımızın hasar tespit, güçlendirme veya taşınmasıyla ilgili kararları sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz vermiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte süreçler tamamlanıyor. Burada da yaklaşık 5 okulumuzla ilgili bir süreç devam ediyor. Bu okullarımız Cumayeri Ortaokulu, Merkez Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi, bu okuldaki öğrencilerimizi aynı okulda eğitim-öğretime almayacağız. En yakın okullarımıza taşıyacağız. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizi yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacağız ve öğle yemeğinde ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Mevcut okullara raporları çıktıktan sonra güçlendirme mi yapılacağı yoksa yıkılıp tekrar mı yapılacağı belli olacak. Bu süreç tamamlanana kadar ailelerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Düzce'de tüm okullarımızı 1 hafta tatil ediyoruz”

Önceki süreçte Bolu ve Sakarya'da okulları 1 gün, Düzce'de 3 gün tatil ettiklerini vurgulayan Bakan Özer, “Hem süreci suhuletli bir şekilde yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile Valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte rehber öğretmenlerimizin psikolojik danışmanlarla öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarını tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma, aynı zamanda bu arada da mevcut okulların raporlarını tamamlayabilmek için önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı 1 hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim-öğretime 5 Aralık itibariyle başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu sürecin suhuletli bir şekilde devam etmesiyle ilgili her türlü teknik, psikolojik desteği vermeye devam edeceğiz. Herkes sakin ve suhuletli bir şekilde süreci yönetmek için emek veriyor, çaba sarf ediyor. Devletin gücünü sahada hissettiriyor. Biz vatandaşlarımızın yanındayız. Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız. Onların eğitimlerine devam etmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.