Düzce'de oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı

Düzce'de toplamda 294 bin 327 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Düzce'de oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı
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Düzce’de toplamda 294 bin 327 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce’de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti.

Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Düzce il genelinde toplam 984 sandıkta 294 bin 327 seçmen oy kullanacak.