Düzce'de peş peşe deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Düzce'de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissedildi.

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  • 07.05.2022 01:25
  • Güncelleme: 07.05.2022 01:53
Düzce'de peş peşe deprem meydana geldi
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Düzce’de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya’dan da hissedildi.

İlk deprem 22.53 sıralarında Çilimli’ye bağlı Kuşoğlu köyünde meydana geldi. 12.9 kilometre derinlikte, 1.4 şiddetindeki depremin ardından 00.51’de ikinci bir deprem meydana geldi. Yayakbaşı köyü merkezli ikinci deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde, 2.9 olarak ölçüldü 17 saniye süren deprem Sakarya, Bolu ve Zonguldak’tan da hissedildi.

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SHA Editör
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