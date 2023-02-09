Düzce depremzedelere kapılarını açtı

Düzce(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde evlerini kaybeden depremzedeler için Düzce kapılarını açtı. Düzce Belediyesi tarafından organize edilen tahliye ile 130 afetzede şehre geldi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken evlerinden sağ kurtulanlar ise soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Bu çerçevede 12 Kasın 1999’da ve 23 Kasım 2022’de deprem yaşayan Düzce, zor şartlarda yaşamını devam ettirmeye çalışan afetzedeler için harekete geçti. Bölgede yaşayan Düzcelilerin şehre getirilmesi için Düzce Belediyesine başvuran yakınlarının talebiyle afetzedelerin tahliyesi yapılıyor. İlk etapta 130 kişi Düzce Belediyesi tarafından bölgeden tahliye edilerek şehre getirildi. Akşam, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremi yaşayan afetzedeler, Düzce Belediyesine ait otobüslerle Düzce’ye getirildi. Sabah saatlerinde şehre ulaşan afetzedeleri Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve belediye çalışanları karşıladı.

“Depremzedeleri herkes ağırlayabilir”

Düzce’ye ulaşan afetzedeler bölgede yaşadıkları zorlukları dile getirirken Kahramanmaraş’tan gelen Bahtiyar Kekeç, gözyaşlarını tutamadı. Kekeç, “Akrabalarım göçük altında. Biz canımızı zor kurtardık. Psikolojimiz bozuldu. Altyapı yok, su yok. Çok sıkıntı yaşanıyor. Maraş’ın 5’te 4’ü yok, haritadan silindik. Oradaki insanların bir an önce bölgeden çıkması lazım. Boşaltmaları lazım orayı. Çalışanları engellememeleri lazım. Yerleşik halk bir an önce orayı terk etsin ki çalışanlar rahat çalışsın. Göçük altındakiler rahat çıkartılsın. Herkesin ihtiyacı var. Hepsi bölgeden çıksın. Oteller kapılarını açtı. Hayat burada normal. Depremzedeleri herkes ağırlayabilir. Oradakiler kabusu yaşıyor. Burada herkes kapılarını bizlere açıyor. Yardım ediliyor” dedi.

"Otobüslerle Düzce’ye getiriyoruz"

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ise, tahliyelerin devam edeceğini belirterek “Deprem bölgesinde Düzceli vatandaşlar vardı. Onlar bize ulaştı. Biz de böyle bir kampanya başlattık. Düzcespor’un otobüsünü aldık. Otobüslerimizi bölgeye yolladık. Maraş’tan 57 kişi, Hatay’dan 20 kişi getirdik. Bugün öğle saatlerinde de Malatya’dan 30’a yakın aileyi Düzce’ye getiriyoruz. Orada olan Düzeli bütün ailelere Düzce Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Belediye Başkanımızın Dr. Faruk Özlü’nün talimatı vardı. Düzce’ye gelmek isteyenleri getiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Düzce’ye gelen diğer depremzedeler ise şartları anlatarak, yaşadıkları korkuyu dile getirdiler. Depremin yaşandığı 10 ilden Düzce’ye gelmek isteyenlerin başvurmaları halinde Düzce Belediyesi, araçlarıyla bölgeden çıkartarak, şehirde konaklatacak.