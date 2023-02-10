Düzce Özel İdare ekipleri hastalar için seferber oluyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kar yağışından dolayı kapanan köy yollarını açan İl Özel İdaresi ekipleri hasta olanlara öncelik veriyor.

Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Ayışığı Köyü’nde ulaşıma kapanan köyler arasında yer aldı. Ancak köyde yaşayan 2 hastanın hastaneye gitmesi gerekince İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Köy Muhtarı Zeki Tosun’un başvurusu üzerine köye gelen greyder, hastaların bulunduğu mahallelerin yolunu açtı. Yolları açılan 2 vatandaş kendi araçlarıyla Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi hastanesine gitti.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Ayışığı Köyü Muhtarı Zeki Tosun “Kar yağışı nedeniyle yollarımız kapanmıştı. Özel İdare ekiplerimiz sağ olsunlar ana yolumuzu açtılar. Greyder şu anda bir hastamızın bulunduğu yolu açıyor. İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çabasından dolayı teşekkür ederim. Hastamız 76 yaşında Ayşe Yılmaz’ın hastanede randevusu vardı. Onu hastaneye ulaştırmak için özel idaresine telefon ettim. Ekipler hemen geldiler. Şu anda yolumuzu açıyorlar. Diğer hastamız ise Hamza Mahallesinde bulunuyor. O da ilaç yazdırmak için Düzce Üniversitesi Hastanesine gitmesi gerekiyordu. Ekipler sağ olsunlar onun da yolunu açtılar. Özel İdare Genel Sekreterliğinin çabalarından dolayı ekiplere teşekkür ederim” dedi.