Düzce SYDV Hatay'da

DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli depremin yaşandığı Hatay’da aynı bağış deposunda depremzedelere hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkilen deprem sonrası bölgeye giden Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat ve personeli aynı yardımları koordine ediyor. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Hatay Stadyumunda bulunan ayni bağış deposunda incelemelerde bulundu. Düzce SYDV Müdürü Ali Sat yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken Keşir, personel çadırında ekiplere kolaylıklar diledi.