Düzce Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Düzce Valiliği, bugün akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeleri paylaştı. Valilik’ten yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de bugün akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.