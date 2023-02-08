Düzceli ekipler 1'i bebek 2 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkarttı

HATAY(İHA) – Düzce’den deprem bölgesine giden arama kurtarma ekipleri, Hatay’ın Samandağ ilçesinde enkaz altındaki 1’i bebek 2 kişiyi canlı olarak çıkarttı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından Düzce’den bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri de gitti. Düzce Afet Gönüllüleri Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği ekipleri Hatay’ın Samandağ ilçesinde enkaz altından bir bebeğin ağlama sesini duydu. Bölgede yoğunlaşan iki ekip yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından depremin 41’inci saatinde 1 yaşındaki Ali isimli bebeği enkaz altından sağ salim çıkarttı. Ekipler bebeğin ablası olduğunu düşündüğü bir başka kişiyi de oluşturulan yaşam koridorundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan iki kişinin ardından ekiplerin sevinci görüntülere yansıdı.