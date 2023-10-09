(Düzeltme) Asker eğlencesinde ateş etmişti...Düğünde havaya ateş edip kameraya silah gösterirken yeni görüntüsü çıktı

Bursa’da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş eden gruptaki bir kişinin, bir düğünde tüfekle havaya ateş açıp kameramana silah gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde 2021 yılında kaydedilen asker eğlencesinde bir grup genç ve arkadaşları havaya uzun namlulu silahlarla ateş açtı. O anlar amatör kameraya anbean yansırken, emniyet güçleri konunun gereğini yaparak tarafları gözaltına almıştı.

Bu gruptaki kişilerden M.C.A.’nın geçtiğimiz hafta bir düğünde tüfekle havaya ateş açarken ve halay esnasında kameramana silah gösterirken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri bir kez daha soruşturma başlattı.