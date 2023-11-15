(Düzeltme) Deniz Harp Okulu'nda bot ve yelkenli teknelerle eğitim

Milli Savunma Üniversitesine bağlı Deniz Harp Okulu kuruluşunun 250’nci yıl dönümünde kapılarını basın mensuplarına açtı. Basın mensuplarına okulun sınıfları, sosyal faaliyet ve eğitim alanları gezdirildi. Komutanlar ve öğrenciler basın mensuplarıyla beraber öğle yemeği yedi. 1937 yılından bu yana toplamda 11 bin 832 deniz subayını mezun eden okulun bu yıl ise 466 mezun vererek yıl bazında en yüksek rakama ulaştığı öğrenildi.

Tuzla’da 800 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen Deniz Harp Okulu, kuruluşunun 250’nci yıl dönümü dolayısıyla kapılarını gazetecilere açtı. Türk donanmasına personel yetiştiren Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı, bu yıl 10’nu kadın, 12’si yabancı öğrenci olmak üzere toplamda 466 mezun ile yıl bazında en yüksek sayıya ulaştı. Harp okulunda 13 dost ve müttefik ülkeden 96 misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 1685 öğrencinin eğitimleri ise aralıksız sürüyor. Okulda, teorik eğitimin yanı sıra savaş gemilerinde ve denizaltılarda görev yapabilecek nitelikli deniz subaylarını yetiştirmek için modern yöntemler kullanılarak askeri eğitimler veriliyor. Okulun içerisinde 55 klasik dershane, 4 amfi, 5 bilgisayar destekli U tipi lisan laboratuvarı, 5 bilgisayar destekli kabin tipi lisan laboratuvarı, 4 bilgisayar laboratuvarı, 27 laboratuvar, 1 Gökevi (Platoryum), 1 Köprüüstü Simülatörü, 1 GMDSS Simülatörü ve 1 Radar ve ECDIS Simülatörü bulunuyor.

Bot ve yelkenli teknelerle eğitim

Yıl içerisinde öğrenilen teorik bilgilerin uygulaması, öğrencileri gemi ve deniz hayatına alışması ve göreve hazırlamak amacıyla yıl içinde eğitim botları ve yelkenli teknelerle eğitimler veriliyor. Harp okulu öğrencileri, 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl eğitim görüyor. İngilizce hazırlık eğitimi Kuleli yerleşkesinde, diğer 4 yıllık eğitim periyodunun 1 yılı Heybeliada Yerleşkesi’nde ve 3 yılı Tuzla’da geçiyor. Öte yandan Kore Cumhuriyeti Deniz Harp Okulu’nda bir Türk öğrenci eğitim alırken Kore Deniz Kuvvetleri adına görev yapacak Koreli Harp öğrencisi de Deniz Harp Okulu’nda eğitim alıyor.

M/Y Savarona onarım faaliyetleri

Deniz Harp Okulu’na yapılan ziyaret esnasında 17 Ağustos 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na alınan Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası M/Y Savarona’nın, 19 Eylül itibariyle bakım ve tutum faaliyetleri çerçevesinde MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda havuz onarımına alındığı bilgisi de verildi.