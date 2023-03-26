(Düzeltme) Edirneli gaziler yaşadıklarını unutamıyor

Edirne’de Balkan Savaşları’nın 101’inci yılında Balkan Şehitliği’nde düzenlenen törende gaziler duygusal anlar yaşadı.

Balkan Savaşları şehitleri, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü’nde anılıyor. Üzerinden 101 yıl geçen savaşın yıl dönümünde Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene katılan Kıbrıs gazileri duygusal anlar yaşarken, savaş hatıralarını da anlattı.

Savaşın çok acı olduğunu belirten Kıbrıs gazisi Ahmet Babuşçu, "Askerlerden ziyade çocuklar, insanlar, yaşlılar herkes çekiyor acısını. Her şeyi unutuyorsun ama o an hep aklında kalıyor. O zamanlar şahit olduğumuz şartlar da kötüydü. Yanlışlıkla birbirimizi vurduğumuz da oldu. Düşmanın nerede olduğu belli değildi. Zor durumdaydık. Çok arkadaşımız yoktan şehit oldu. Malzeme yoktu, haberleşme imkanı yoktu. Yine de buna şükür. Kucağımıza mermi düştü ama patlamadı, büyük şans" dedi.

Genç nesilde hiç merak olmadığını belirten Babuşçu, gençlere şehitlikleri gezip görmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Mermi omzuma isabet etti"

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında böbreğini kaybeden gazi Selahattin Güvenç, "Dedelerimiz buraları ne şartlar altında almışlar ama şimdi yeni yetişen nesil bunu kale almıyor. Biz o anları yaşadığımız için her sene gelip burada dolaşıyoruz. Komutanlarımızın yardımıyla dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığım gibi yere yattım. Mermi omzuma isabet etti, paramparça oldu. Ölmeyecek can ölmüyor. Orada çok şehit verdik. Anlatmaya kalksak kitaplar dolusu yazı çıkar" dedi.

"Kalemle yazmak başka, kanla yazmak başka”

Gazi Negi Demir ise, "Balkan Savaşları’nda çok şehit verdik. Kelimelere sığmayan hikayesi var. Birçok arkadaşımızı şehit verdik. Kalemle yazmak başka, kanla yazmak başka. Orada akıttığımız kanlar unutulmaz" ifadelerini kullandı.