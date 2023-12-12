(Düzeltme) Kapaklı'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı’dan Saray’a yönünde hareket halinde olan B.B. yönetimindeki 59 ACM 922 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan araç önce S.Y. yönetimindeki 07 FCU 48 plakalı araca ardından da çarpmanın etkisiyle aynı istikamette seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 34 GBC 425 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 59 ACM 922 plakalı otomobil içinde bulunan sürücü B.B. ve T.E. isimli şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

B.B. yönetimindeki araçta ve çarptıkları tırda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.