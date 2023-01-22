(Düzeltme) TÜGVA'dan İsveç Konsolosluğu önünde eylem

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını İsveç Konsolosluğu önünde protesto etti.

TÜGVA üyesi bir grup, İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını İstiklal Caddesi’nde bulunan İsveç Konsolosluğu önünde protesto etti. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı açıklamada, "Bizler gibi 81 ilimizde diğer kardeşlerimiz de camilere akın etti. Mukaddes kitabımıza seccadelerimizle birlikte camilerimizde hatimler ve dualar yaptık. Teröristlerin ikinci vatanı olan İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Üstelik bu aşağılıkça saldırıyı İsveçli gazeteci ve İsveç hükümetinin yardımıyla İsveç polisinin önünde gerçekleştirdi. Yetmedi, bu aşağılık saldırının hemen ardından terör örgütü, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine de müsaade edildi. İsveç makamı bu rezaleti düşünce ve ifade özgürlüğü olarak nitelendirmiştir. Bu yaşananlar şüphesiz nefret suçu ve ırkçılıktır. İslam’a sövmekten başka fikri olmayanlar fikrin değil İslam’a sövmenin hürriyetini istiyorlar. İstedikleri kadar zorlasınlar, istedikleri kadar taşkınlık ve azgınlık yapsınlar. Onların bu şarlatanlıkları ve tacizleri karşısında susan, sineye çeken Türkiye, artık yoktur” dedi.

Eyleme katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, “Kur’an’ın manasına bir şey yapamadıkları için, bütün insanlığın kurtuluş reçetesinin Kur’an olduğunu bildikleri için ve insanlığın da bu umuda doğru emin adımlarla ilerlediği için telaşa kapılıyorlar. Gördüğümüz olaylar bunun bir tesiridir. Ama başarılı olamayacaklar çünkü sahibi Allah’tır” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından İsveç Konsolosluğu önüne çelenk bırakıldı.