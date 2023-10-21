Düzenlenen kahvaltı programına katılım sağlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minik öğrencilerle kahvaltı yapıldı.

Düzenlenen kahvaltı programına katılım sağlandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde minik öğrencilerle kahvaltı yapıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Beş Eylül İlkokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelerek kahvaltı programına katıldı. Zekiye Tekin’e Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici eşlik etti. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbetler edilerek talepleri dinlendi. Keyifli kahvaltı programının fotoğrafları ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman