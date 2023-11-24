Düzenlenen seminerde renkli görüntüler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı çerçevesinde gerçekleştirilen seminere katıldı.

Vali Aygöl, merkez İlçede 41 rehber öğretmenin yer aldığı “Öğrencinin Kendini Tanıması ve Hedef Belirlemesi ile Yeteneklerini Keşfetme” seminerine katıldı.

Okullardaki öğrencilerin hedef koymalarını sağlama konusunda farklı tekniklerin ele alındığı seminer, renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Öğretmenevinde gerçekleşen seminer boyunca okullarda her öğrencinin bir yeteneğinin keşfedilmesi, öne çıkarılması, öğrencinin okulda bu yeteneği ile anılmasını sağlamak, böylelikle öğrencilerin okula aidiyet düşüncesinin oluşması ve motivasyonunu yükseltmek için yapılabilecek etkinlik örneklerine yer verildi.

Etkinliğe katılan Vali Aygöl, “Öğretmenler gününde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin eğitim alanında daha iyi noktalara gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Sizler çok anlamlı bir görev ifa ediyorsunuz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.