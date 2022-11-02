DYO işçileri eylemde: Hesaplarına yatan paraları yönetim binasının önüne bıraktılar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan DYO fabrikası işçileri, hesaplarına yatan paraları, ’Sadaka değil, zam istiyoruz’ diyerek fabrikanın önüne bıraktı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Yaşar Holding’e ait DYO boya fabrikasının işçileri, işverenden ek zam talebinde bulundu. İşveren ile yapılan görüşmeler sonrasında istedikleri zammı alamayan işçilerin hesabına bir miktar para prim olarak yatırıldı. Yatırılan miktarı kabul etmeyen işçilerse, fabrikada eylem yaptı.

Alkış ve sloganlarla işvereni protesto eden yüzlerce işçi, hesaplarına yatırılan primleri de zarfların içerisine koyarak fabrikanın yönetim binası önüne bıraktı.